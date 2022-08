Massa acelera y lanza medidas para cuidar los dólares que "le afanaban al Banco Central"

Apunta a quienes se beneficiaron con la brecha, como las cerealeras, y quienes adquirieron tragamonedas, yates, helicópteros y minas de crypto. "Vamos a cuidar los dólares para que no se vayan en especulaciones”, afirmaron en su equipo.

El ministro de Economía, Sergio Massa, pone quinta a fondo esta semana y lanza en las próximas horas resoluciones y ampliaciones de decretos para cuidar los dólares que fugan los especuladores. Apunta a quienes se beneficiaron con la brecha, como las cerealeras, y quienes adquirieron tragamonedas, yates, helicópteros y minas de crypto. "Vamos a cuidar los dólares para que no se vayan en especulaciones”, afirmaron en su equipo a El Destape.

El tigrense puso en el pelotón de adelante al tridente Guillermo Michel (Aduana), Matías Tombolini (Comercio) y Carlos Castagneto (AFIP) para defender las reservas con uñas y dientes y "terminar con los abusos en las importaciones", según explicaron desde su riñón.

Serán tres medidas clave para poner la lupa en la compra de productos al exterior que, según entienden en el equipo económico, lo hicieron a través de la sobrefacturación y así lograron ganancias exageradas. "Beneficiados, claro, por la brecha cambiaria, eso no lo negamos, sabemos que es un problema", reconoció un hombre clave de la esfera que rodea a Massa a este portal.

Massa dio un potente discurso en el Council of Americas que se llevó a cabo en el Hotel Alvear la semana pasada. "Desnudemos a aquellos que usaron la competitividad cambiaria que puso el gobierno para enriquecerse de manera inadecuada", reclamó. "Vamos a tener un mecanismo de dureza con aquellos que quisieron hacer la típica avivada de ver cómo le afanaban reservas al Banco Central", anticipó el ministro sobre los especuladores y empresarios ese día. El líder del Frente Renovador planteó: "Una cautelar, un juez, planteando la urgencia, por 20 millones de dólares en toallas. ¿Cuál es la urgencia en Argentina para que juez saque una cautelar para liberar 20 millones de dólares de importación de toallas?", se preguntó.

Ahora, Massa acelera. Una de las medidas que lanzará en horas es volver a poner en valor un decreto del 2004. "Queremos recuperar el espíritu de Néstor Kirchner", sorprendió un no kirchnerista del equipo del líder del Frente Renovador. Se refirió a la norma 1330 de ese año sobre la importaciones transitorias, que son las compras que en un período determinado se transforman en exportación (por ejemplo la compra de corchos al exterior para luego vender vinos argentinos). Economía quiere que quienes adquieran este tipo de impos no demoren dos años, como ahora, sino ocho meses en total.

Hoy el volumen de ese tipo de importaciones es de enero a julio de este año de 3000 millones de dólares. De esa cifra, la mitad pertenece al poroto de soja que luego se vende a aceite. Así, Massa le exige a las cerealeras, por ejemplo, acelerar la liquidación. Por las dudas, en su entorno ratifican: "La Mesa de Enlace no tiene nada que ver con esto porque son productores", se atajaron. "Aspiramos a bajar la correlación temporaria para tener ya liquidaciones en el primer cuatrimestre del año que viene. Comprimimos un tercio del tiempo anterior", dijeron en el Ministerio a cargo de Massa.

¿Cuál es el sector que más demoras en exportar una importación transitoria? El textil. Sí, el rubro que más inflación tuvo en el último año en Argentina. Según datos del Indec de junio, el rubro “Prendas de vestir” es el de mayor aumento desde abril de 2021, con una suba del 73,4 por ciento en el último año (15 puntos porcentuales más que el índice general). Y en comparación a julio del año pasado, subió un 96,7% promedio. Lidera la lista de aumentos la región Pampeana (100,9%), le siguen CABA y Gran Buenos Aires, con un registro de 100,5%.

También se mete con un sector que el ministro ya había nombrado en su discurso en el Council of Americas la semana pasada: los tragamonedas. Dejarán de pertenecer al grupo de Licencias Automáticas para pasar a No Automáticas, que tiene más trabas para sus solicitudes.

Toca también de alguna manera a los sectores más pudientes de la sociedad argentina: los whiskies, yates, aviones de lujo y helicópteros ya no se podrán importar fácilmente. Pasarán también a ser del grupo de las Licencias No Automáticas (LNA). Y se mete con una compra de moda: las máquinas de minar crypto, también será parte de las LNA. Y además ya hubo denuncias penales por sobrefacturación sobre este último producto.

Sobre este tipo de sospechas de sobrefacturación para beneficiarse con la brecha cambiaria desde el massismo filtran un ejemplo insólito: “Hay saltos en importación, esto es muy difícil de explicar. Por ejemplo los fibrones resaltadores. Crecieron las compras un 101%”, dijeron entre risas y lamentos.

Respondieron a las acusaciones de "trabas a las importaciones" y explicaron: "Intensificar los controles no quiere decir que se vaya a parar todo. No hay un freno a las importaciones. Hay récord de impos. Vamos a mirar donde hay un movimiento de carácter especulativo. Tenemos la obligación de cuidar los dólares para que no se vayan en especulaciones”, afirmaron a El Destape desde el quinto piso de Economía.

No dudan dentro del equipo de Massa que estas medidas y estos avances se dan sí o sí por la brecha. No hay otra causa. Ante la pregunta de por qué no se hizo antes y en las anteriores gestiones en Hacienda responden desde el equipo massista: “Antes podría haber funcionado mucho mejor esta hoja de ruta de Massa”.