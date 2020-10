El presidente Alberto Fernández encabezó la entrega de nuevas viviendas - que fueron paralizadas durante el gobierno de Cambiemos – para familias de las provincias de Buenos Aires, Río Negro y anunció obras de reactivación para Formosa y La Rioja. Además, le envió un contundente mensaje a los especuladores financieros que buscan generar inestabilidad económica y una devaluación, a la cual descartó porque "es una máquina de crear pobreza".

“Es un orgullo terminar con la tarea iniciada por los expresidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández de llevarle una solución a los que dejan sin voz porque el problema de un argentino es un problema nuestro, por eso, que existan bonaerenses sin vivienda es un problema nuestro y es nuestra obligación salir y dar una respuesta", enfatizó el mandatario en el acto que tuvo lugar en el municipio de Ezeiza.

Apuntó contra el Gobierno de Mauricio Macri que dejó cientos de miles de obras paralizadas y viviendas terminadas sin entregar: “Es difícil explicarle al mundo que hubo 11 mil viviendas que dejaron de hacer y no entregaron. Muchas estaban terminadas y no se entregaron sin razón o cómo una gobernadora un día decidió no hacer más hospitales en la provincia de Buenos Aires”.

"Devaluar es muy fácil, pero es una máquina de generar pobreza y nosotros queremos una Argentina que crezca"

“Nosotros no vinimos para desentendernos de esos problemas, sino para hacernos cargo de eso. Muchos quieren desviarnos, quieren hacernos creer que tenemos que atender otros problemas de una minoría que se olvida de todo lo que los argentinos necesitan”, advirtió el Presidente en referencia a los grupos concentrados de la economía.

En esa línea, disparó: “Devaluar es muy fácil, pero es una máquina de generar pobreza y nosotros queremos una Argentina que crezca, que desarrolle, que dé trabajo, que produzca y exporte. Así queremos conseguir los dólares, no queremos dólares porque pusimos el dólar al precio que algunos poderosos quieren”.

“Vamos a seguir trabajando como lo hicimos hasta ahora, para eso llegamos al Gobierno, no llegamos para cruzarnos de brazos, sino para obedecer a quienes nos votaron y hacer una Argentina que a todos nos incluya”, sentenció.

Del acto, participó el gobernador bonaerense, Axel Kicillof; el intendente de Ezeiza, Alejandro Granados, funcionarios naiconales, intendentes, y a distancia estuvieron presentes: Gildo Insfrán (Formosa); Ricardo Quintela (La Rioja); Arabela Carreras (Río Negro); Andrés Watsón (Florencio Varela)