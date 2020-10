Los conductores de Todo Noticias Adrián Ventura y Guillermo Lobo protagonizaron un incómodo cruce con Juan Grabois en el medio de una disputa familiar de los Etchevehere por un campo. "El Proyecto Artigas va avanzar, le guste o no a Etchevehere, a TN o a quien sea de los grupos de poder", les remarcó Grabois al aire.

La conversación por videollamada comenzó con mala fe: Lobo intentó desviar la conversación hacia las tomas de tierra que ocurrieron en distintos sectores del país, en la búsqueda de adjudicárselas al líder de la CTEP.

Posteriormente su colega le quiso mostrar unos documentos que supuestamente probaban que las tierras habían sido entregadas por Dolores a sus hermano, aunque el dirigente social y abogado aseguro que se trataba de documentación apócrifa que no era probatoria de una la supuesta sucesión, que ni siquiera fue notificada en el Boletín Oficial.

Ante esta respuesta Adrián Ventura, visiblemente muy incómodo, se descolocó al aire y acusó: "Están inventando una sucesión porque no tienen mapuches en Entre Ríos". "Y usted está mintiendo porque tienen el culo sucio", le retrucó Grabois. Y agregó: "Usted no está mostrando ni un solo documento que esté en el expediente judicial, son todos documentos nulos. Ocurre porque ellos mandando ese papelito apócrifo, convencen muy fácilmente a tres o cuatro periodistas de bajo nivel intelectual, pero no a un juez".

El problema que tienen es que son machistas y no pueden aceptar que una mujer se les haya plantado y no haya permitido que hagan lo que quieran. Tres varones que despojaron a su hermana de su herencia de una manera completamente ilegal y como les está yendo mal en la Justicia, fueron con una patota armada". En ese sentido, le consultó si habían escuchado y pasado los audios donde decían que los iban a sacar "a los tiros" y, ante la negativa de los periodistas, les respondió: "Debe ser una de las pocas personas en la argentina que no los escuchó".

"¿Sabe que hay un señor que fue intendente del Paraná que esta preso por narcotráfico?. El abogado que le dio los papeles a ustedes es el mismo que en esa causa estuvo defendiendo a los narcotraficantes y uno de los condenados es el que organizó la patota que nos vino a buscar. Así que le diría que si están tan con la república y las instituciones, no defiendan a narcotraficantes. El Proyecto Artigas va avanzar, le guste o no a Etchevehere, a TN o a quien sea de los grupos de poder", sintetizó.

Dolores Etchevehere apuntó contra su hermano

Dolores Etchevehere denunció que recibió amenazas de un grupo de personas enviadas por su hermano Luis Miguel y explicó que “vinieron con total impunidad, se presentaron y dijeron que venían de parte de Luis Miguel Etchevehere y que nos daban un salvoconducto para salir de la Provincia”. Asimismo destacó que “nos dieron a entender que agarremos la oferta rápido porque sino ¿Qué pueden hacer después, matarnos a tiros?”.

En diálogo con El Destape Radio, la hermana del ex presidente de la Sociedad Rural y funcionario del Gobierno de Mauricio Macri destacó que "lo que sucedió anoche va a ser denunciado como corresponde" y planteó que “es insólito que les preocupe lo que hace una mujer dentro de su casa”.

Por otro lado, Dolores Etchevehere remarcó que, en estas horas, "acá en la casa estamos normal, hay un ambiente muy bueno de camaradería. Estamos trabajando y pensando en el Proyecto Artigas" y enfocó que "siempre me preocupó la desigualdad social. Es uno de los temas en los que no coincidimos con mi hermano (Luis Etchevehere)”.