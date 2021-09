Denuncian a Javier Milei por denigrar públicamente a personas con discapacidad

El candidato de ultraderecha fue acusado por sus dichos contra Rodríguez Larreta y la utilización de discapacidades para violencia política.

Javier Milei, líder del espacio La Libertad Avanza, fue denunciado durante la mañana de este miércoles ante el Ministerio Público Fiscal por diversos dichos públicos denigratorios hacia personas con discapacidad. La acusación fue llevada adelante por Jonathan Algalarronda, vecino de la Ciudad de Buenos Aires y militante del Frente Patria Grande, y esto se debe a las declaraciones que el economista lanzó contra Horacio Rodríguez Larreta.

El precandidato a diputado nacional ultraderechista insultó duramente al jefe de Gobierno de la CABA durante un acto mientras denunciaba las "operaciones" que este realizaba en su contra. En dicho acto de campaña, el jueves por la noche, lo agravió y se refirió a él como "zurdo de mierda", "sorete" y "pelado asqueroso de mierda". Tras las polémicas declaraciones, no se retractó y manifestó que "se pone el foco en las formas y no en el contenido".

Tras los dichos del jueves, Milei fue denunciado por un dicho particular. "¿Sabes qué, Larreta? Como el zurdo de mierda que sos, a un liberal no le podés ni lustrar los zapatos, sorete. Te puedo aplastar aún en silla de ruedas, a ver si lo entendés", lanzó. Sobre esto, Algalarronda que tiene una discapacidad y circula en silla de ruedas, aseguró sentirse agredido y ofendido por los dichos.

En su denuncia, el hombre de 39 años expresó: "Que un candidato a diputado por la Ciudad de Buenos Aires, ciudad en la que yo vivo y por la que circulo en silla de ruedas diariamente, se refiera públicamente de manera tan despectiva y despreciativa hacia las personas que estamos en silla de ruedas, va en contra de la Ley Antidiscriminación N° 23.592; también va en contra de la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia dictada por la Organización de los Estados Americanos, a la cual está suscripta el Estado argentino".

Mientras que, por otro lado, en el escrito, Algalarronda manifestó en relación a las próximas elecciones legislativas: "La competencia política debería ser a través de las ideas y las propuestas que cada candidato o candidata tiene y su capacidad para planteárselas al electorado". Y manifestó: "Según Milei hasta en silla de ruedas aplasta a Larreta. Usar la discapacidad como algo que afecta la capacidad política de alguien es violento, discriminatorio y condenable".

Además, a pesar de que no haya querido retractarse, el denunciante le exigió a Milei una acción reparatoria ante la actitud agraviante y lo interpeló directamente. "Quiero decirle que participo en política hace muchos años. No aplaste a nadie, porque creo que no es el odio sino el amor el que debería mover a quienes hacemos política. Y rechazo profundamente la violencia política en este debate", sentenció.

Horas más tarde, el abogado y militante del MTE y Frente Patria Grande, Juan Grabois, compartió un video a través de sus redes sociales contando su historia y alzándose para que su voz no sea silenciada. "Escuchen a Jony. No importa si es contra Larreta, Cristina o Myriam; decir zurdo de mierda, homosexual, negro, villerito o judía para degradar a un adversario político es grave. En este caso, además, se ataca a un colectivo altamente vulnerable como las personas con discapacidad", disparó fuertemente.