Diego Molea fue designado consejero de la Magistratura de la Nación

Designaron al rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Diego Molea, como consejero de la Magistratura de la Nación en representación del ámbito académico para el período 2026-2030. Contó con el respaldo unánime del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), reunido este viernes en un plenario nacional en la provincia de La Pampa.

"Esta representación ratifica un proceso comenzado en 2018 destinado a promover una participación activa en defensa de las instituciones de las que formamos parte y que son pilares de nuestra sociedad", escribió Molea en su cuenta de X, donde agradeció el apoyo a sus colegas del CIN. "Asumo la responsabilidad otorgada, garantizando que cada rector y rectora estará sentado conmigo en el Consejo de la Magistratura de la Nación y, con ellos, cada miembro de la Comunidad Universitaria de la que orgullosamente formamos parte", agregó. Además, el abogado y profesor de Derecho Político reivindicó que la validación social del sistema universitario "nos compromete a promover la jerarquización y profesionalización de cada espacio destinado a administrar justicia".

Molea agradeció el apoyo unánime a su candidatura: "Demuestra la unidad del sistema universitario"

Respecto a su designación, el letrado afirmó: "Esto también simboliza la unidad del sistema universitario, que entiende su representación como indivisible. La decisión de nuestra sociedad de defender la Universidad Pública nos compromete a actuar como un conjunto. En perspectiva histórica, cobra valor la acción colectiva presentada por cincuenta rectores, el año pasado, en la que la Justicia nos otorgó la representación de nuestras instituciones".

"Fortalecer al sistema como un todo, es la garantía de que nuestras Universidades seguirán cumpliendo el rol social que rige nuestro funcionamiento", agregó al final de su mensaje.

En total, el Consejo de la Magistratura está integrado por veinte miembros, a saber: El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; cuatro jueces del Poder Judicial de la Nación; ocho legisladores nacionales (cuatro senadores y cuatro diputados); cuatro representantes de la Abogacía de la matrícula federal; un representante del Poder Ejecutivo Nacional, y dos del ámbito científico y académico.