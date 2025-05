CFK pidió una "actualización" del "modelo sindical argentino"

La expresidenta Cristina Kirchner pidió este jueves una "actualización" del "modelo sindical argentino". Lo hizo en un mensaje que envió al Partido Justicialista (PJ), institución que preside a nivel nacional.

"Es un primero de mayo muy duro para todos. Bueno, no para todos, para pequeñas minorías están de parabienes, pero para las grandes mayorías nacionales es un día duro", comenzó el mensaje de la exvicepresidenta, quien remarcó la "pérdida histórica del poder adquisitivo de los salarios".

Luego, CFK expresó: "El Gobierno, además, pretende arrasar con derechos conquistados por nuestro pueblo. Es más necesario que nunca, entonces, mantenernos unidos y reafirmar nuestras banderas, que no son otras que la defensa del trabajo, de la dignidad de trabajadores y trabajadoras y, además, devolver fortaleza y legitimidad al modelo sindical argentino, columna vertebral de nuestro movimiento, con la necesaria actualización que imponen los tiempos nuevos también, en materia de un nuevo modo de trabajo, de una nueva fase del capitalismo, si se quiere".

"Esto no significa negar lo pasado, significa aceptar el presente, pero no desde el conformismo sino de cómo intervenimos ese presente para seguir representando los valores de la defensa de los que trabajan", señaló Cristina, quien dijo que hay "nuevas modalidades de trabajo" y profundizó: "No tenemos que hacer como el avestruz, que esconde la cabeza en la tierra y pretende que todo está igual".

El mensaje de CFK por el Día del Trabajador

Más temprano, la presidenta del PJ publicó un mensaje en sus redes sociales por el Día del Trabajador. "Este es un Día del Trabajador difícil para las grandes mayorías nacionales. A la pérdida histórica del poder adquisitivo de los salarios, que hoy se encuentra en los niveles del 2001, se suma la intención declarada del gobierno de Milei de seguir arrasando con los derechos conquistados por nuestro pueblo", inició el texto.

"En este contexto es más necesario que nunca mantenernos unidos en la defensa del derecho a una vida digna, con el trabajo como herramienta de progreso. Y así poder volver a soñar con un país donde la movilidad social ascendente permitió que, durante décadas, los argentinos tuvieran la certeza de que sus hijos iban a vivir mejor que ellos", continuó Cristina Kirchner, y concluyó: "Recuperar esa Argentina debe ser el compromiso de los que creemos en Dios y en la Patria".