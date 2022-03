Un día después del 24 de marzo, Macri llamó a "levantar un libro de quejas contra la democracia"

A pocas horas del Día de la Memoria, el expresidente se manifestó así. Fue luego de un día de silencio sobre los Derechos Humanos.

Tras 24 horas de silencio durante el Día de la Memoria, Verdad y Justicia, el ex presidente argentino Mauricio Macri rompió el silencio y llamó a "levantar un libro de quejas contra la democracia".

Lo hizo en una entrevista con Radio Mitre Córdoba. "En 1983 teníamos 6 ó 7 puntos de pobreza y hoy vamos rumbo al 50. Uno puede levantar un libro de quejas contra la democracia. La verdad que tenemos una deuda enorme por el sistema democrático", cruzó Macri.

Macri ayer no hizo ninguna referencia al importante día del país en materia de Derechos Humanos. Ni un posteo en Facebook ni un tuit de apenas 140 caracteres. Así suele repetirse este hecho desde que ocupó la presidencia de la Nación: su silencio cada 24 de marzo.

Además, reivindicó la gestión de Carlos Menem, sostuvo de forma insólita que el gobierno culpa a "Piñón Fijo" por el aumento de la inflación y dijo que si volviera al poder privatizaría Aerolíneas Argentinas en caso de que genere pérdidas.

"Ese discurso de odio que generan contra el hacedor, contra el emprendedor... realmente quien había resuelto los problemas de grieta en la Argentina fue el presidente Menem. Cada día va a ser más reivindicado: él vino con un peronismo moderno, intentando unir a los argentinos detrás de la producción, el empleo, el progreso y pacificar la Argentina", afirmó Macri para criticar al gobierno de Alberto Fernández y reivindicar a Menem, en diálogo con la filial cordobesa de Radio Mitre.

"Ya no saben a quien echarle la culpa. Dicen que la inflación es por los empresarios. A Piñón fijo, al Chapulín, ya no saben a quién echarle la culpa por la bomba de pesos que emitieron", lanzó en una entrevista en Radio Mitre Córdoba, donde los periodistas no repreguntaron por la insólita frase.

Luego, el referentes de Cambiemos mintió acerca de la deuda externa al decir que el gobierno de Alberto Fernández tomó tres veces más deuda desde su gestión. "Cada deuda que entró del Fondo fue para pagar deuda previa. Este cuentito no se lo cree nadie. El FMI es un espejo en el que no nos queremos mirar", mencionó.

El ex presidente adelantó que si vuelve a ser presidente privatizará la empresa Aerolíneas Argentinas si genera déficit. "Nos estafan todos los días con el gasto de millones y millones de pesos con Aerolíneas Argentinas", dijo y agregó: "Si no es sustentable se tiene que privatizar".

Luego atacó al secretario General de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, Pablo Biró, quien evitó la privatización de Aerolíneas en la gestión de Macri. "Biró es más caro que tener una monarquía, para eso tengamos una monarquía que al menos genera una atracción turística. Biró no genera ninguna atracción turística", dijo.