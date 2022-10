Pablo Moyano prometió volver a llenar la Plaza de Mayo el 20 de noviembre

El líder de Camioneros fue uno de los protagonistas, aunque no habló desde el escenario. "Fue más grande de lo que esperaba", dijo. Contó que fue un "acto de apoyo a nuestro gobierno pero con reclamos". La palabra del resto de los sindicalistas.

El líder de Camioneros, Pablo Moyano, habló tras el acto en la Plaza de Mayo y confirmó que se viene "otro gran acto" el 20 de noviembre por el Día de la Soberanía. Fue uno de los protagonistas, aunque no dio un discurso desde el escenario.

"Fue más grande de lo que esperaba", dijo Moyano y describió que fue un "acto de apoyo a nuestro gobierno, pero con reclamos". Asimismo, elogió al ministro de Economía, Sergio Massa. "Sabemos que Massa está haciendo un esfuerzo importante", destacó. Además, el cosecretario de la CGT pidió: "Reclamamos que se elimine el impuesto a las Ganancias. Queremos que haya un bono o suma fija para trabajadores", expresó Moyano en declaraciones C5N después del acto.

El principal orador de la jornada en Plaza de Mayo fue Máximo Kirchner. El líder de La Cámpora cerró el acto con un discurso que comenzó con el saludo de la vicepresidenta Cristina Kirchner que acercó a los presentes y reclamó en un mensaje directo a la interna del Frente de Todos: "Los que aceptaron durante la pandemia ganar menos, hoy están esperando que dejen de traicionarlos".

Otro de los dardos que pronunció fue contra la CGT, que en un acto en Obras Sanitarias pidió este mediodía un lugar en la "mesa chica" del Frente de Todos. "De cara a lo que viene, lo que necesitamos como argentinos y argentinas, los desafíos por delante no es ver quién tiene lugar en las listas", afirmó para luego destacar que esos sectores "piden una banca y después en la banca, cuando hay que votar por nuestro pueblo, no aparece". Sobre esto, el diputado Kirchner exigió: "No podemos darnos el lujo de la tristeza, el lujo del 'no se puede'. Y llamó a "ofrecer en el 2023 un proyecto de paìs que contenga, proteja y promueva a la Argentina".

Tras reclamar que "los trabajadores también necesitan una suma fija", Kirchner advirtió que "se avecinan tres flexibilizaciones: laboral, impositiva y ambiental". Sobre esto último, sumó: "Estos tres ejes son el punto nodal de negociación que el poder económico y empresarial quieren para nuestro país". En el escenario, Kirchner estuvo acompañado por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y dirigentes sindicales como Roberto Baradel, Hugo Yasky, Hugo "Cachorro" Godoy, entre otros.

También dedicó parte de su discurso a embestir con dureza contra el gobierno de Mauricio Macri: "Dijimos claramente que Mauricio Macri no contaba con un plan de gobierno y que se iba a llevar adelante un plan de negocios, y destrozaron el Estado, rompieron algo que al pueblo le había costado mucho construir".

En cuanto al exsecretario de Finanzas de Cambiemos, Luis "Toto" Caputo, lo definió como "el gran tomador de deuda argentina en favor de sus antiguos empleadores". Y lo relacionó con el atentado contra Cristina Kirchner. "Ese mismo señor, su familia y su hermana son los mismos que financian grupos de extrema derecha que eran los que amenazaban, a las dos veces presidenta, de muerte", afirmó.

En la previa, el secretario general de la CTA y diputado nacional del Frente de Todos (FdT), Hugo Yasky, afirmó que la conmemoración del Día de la Lealtad peronista del 17 de octubre y la Plaza de Mayo son "dos cosas que no se pueden separar", al ratificar su participación en la movilización que se realizará a la emblemática plaza. "La referencia histórica nos sitúa siempre en la Plaza de Mayo, que es el símbolo del movimiento obrero. Ahí empezó un cambio histórico: los sectores poderosos habían apresado a Perón y debatían qué hacer con él porque no lo querían al frente de la Secretaría", evocó Yasky. Los distintos sectores del peronismo que conforman el FdT y un sindicalismo dividido conmemorarán hoy el Día de la Lealtad Peronista con múltiples actos y convocatorias.

Dentro de las organizaciones del movimiento obrero, sociales, de Derechos Humanos y políticas del kirchnerismo que marcharon estuvo Nuevo Encuentro y su presidente, Martín Sabbatella, opinó: “Hoy nos encontramos con las mismas preocupaciones y con la misma fuerza para dar las discusiones que haya que dar y generar mejores condiciones para el pueblo trabajador porque tenemos la certeza de que esta marcha es conmemoración, reafirmación de la lealtad y compromiso con un futuro más justo para todos y todas”.