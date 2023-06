Día de la bandera: el recuerdo de Cristina Kirchner sobre Manuel Belgrano

La vicepresidenta recordó hoy al general Manuel Belgrano como "uno de los grandes constructores de la Patria".

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner recordó hoy al general Manuel Belgrano como "uno de los grandes constructores de la Patria" al celebrarse un nuevo aniversario de la insignia nacional, en homenaje a la muerte de su creador ocurrida el 20 de junio de 1820.



Desde su cuenta personal de Twitter, la dos veces expresidenta pegó además un video de 38 segundos con imágenes de la bandera y la escarapela portadas por ciudadanos de a pie bajo el sonido orquestal del Himno Nacional. Al final de video, la consigna es "la bandera nos une".



Un día después del cierre de alianzas -y a pocos días de tener que entregar las listas-, Cristina Kirchner participó en un acto con la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, de la presentación de la ampliación y extensión del Hospital Regional de Río Gallegos.

En su discurso, la ex presidenta pidió que se recupere "el concepto de representación política". "Cuando a uno lo votan, sepa qué está votando y ese voto va a ser honrado por una banca o en la Casa Rosada", aseguró.

Luego se metió de lleno en la interna de la coalición oficialista: "Cuando uno escucha que desde el propio espacio político amenazan con ir al partido judicial, con todo lo que nos ha pasado, y me permito un poco de personalismo, -no hablo de condenas, hablo de intento de asesinato e impunidad para los que organizaron y borraron- toda esta discusión de si hay PASO...bueno, digamos que cuando a mi me tocó ser presidenta, la responsabilidad es gobernar y que haya la menor conflictividad posible", sostuvo.

Acto de Alberto Fernández por el Día de la Bandera

El presidente Alberto Fernández tomará hoy la promesa de lealtad a la bandera a estudiantes de escuelas públicas, informaron fuentes oficiales a El Destape.

El acto se realizará a partir de las 11 en la Quinta Presidencial de Olivos y Fernández estará acompañado por ministros del gabinete nacional. De la ceremonia también participará la Orquesta de Instrumentos Latinoamericanos Tunquelén, de la ciudad bonaerense de Garín, integrada por niños y adolescentes.

La bandera nacional argentina fue izada por primera vez el 27 de febrero de 1812 a orillas del Río Paraná, durante la gesta por la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata.