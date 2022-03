El Frente de Todos apuesta a los gobernadores para aprobar la ley de la fuga macrista

Desde el oficialismo son optimistas con una posible votación en el Senado, pero alertan por lo que pueda suceder en Diputados. "Cuanto más dinero se recupere, será más plata para las provincias", expresan desde el FdT por los fondos coparticipables. Lo recaudado será para pagar la deuda con el FMI.

El Frente de Todos pone el foco en los gobernadores para intentar aprobar la ley que busca recuperar el dinero fugado y no declarado ante el fisco durante la gestión macrista, con el objetivo de utilizarlo pagar parte de la deuda que contrajo Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional.

Desde el oficialismo son optimistas con una posible votación en el Senado, pero alertan por lo que pueda suceder en Diputados, según revelaron fuentes parlamentarias a El Destape. El proyecto fue presentado este lunes por los senadores del FdT Oscar Parrilli, Anabel Fernández Sagasti, Juliana Di Tullio, Martín Doñate y José Mayans. Luego, salió a darle su visto bueno y apoyo el presidente de la Nación, Alberto Fernández.

Hay 420 mil millones de dólares que los argentinos tienen en el exterior: casi un PBI en dólares (en 2021 fue de U$S 460 mil millones). La idea del peronismo con este proyecto para recuperar dinero evadido o producto del lavado de dinero que se encuentra afuera del país es recaudar alrededor de 70 mil millones de dólares. La deuda con el FMI hoy es de 44.500 millones de dólares.

"Cuanto más dinero se recupere, será más plata para las provincias", expresan desde el FdT. Es que una vez que se detecte y el contribuyente pague este aporte por bienes en el exterior, luego pasará a abonar el impuesto a los Bienes Personales. Y estos son fondos coparticipables. Este gravamen se coparticipa automáticamente en un 93,73% (sin la detracción de 15% para el sistema previsional).

Desde el oficialismo le envían un mensaje a los mandatarios provinciales: "No se nos ocurre por qué un gobernador le diría a un legislador suyo que no lo vote o no lo acompañe a este proyecto". Saben desde la coalición gobernante que resistencias va a tener. "Y un montón", dicen. De hecho, apenas se dio a conocer salió la oposición y los medios alineados al macrismo a rechazarlo sin eufemismos.

Mañana, el ministro de Interior, Wado de Pedro, se reúne en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada a las 11 con varios mandatarios provinciales. Se espera que haya casi 20 gobernadores. Con otro tema de agenda y con foco en el conflicto de la coparticipación que mantiene con el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. ¿Se hablará del proyecto del FdT?

Por su lado, los diputados del Frente de Todos que votaron en contra del acuerdo al que llegó el Poder Ejecutivo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el Congreso, se mostraron ayer a favor del proyecto de senadores.

"Van a resistir. La banca, los contadores, estamos hablando del sistema financiero y de casi un PBI afuera de la Argentina", repiten desde los pasillos de la Cámara Alta. Aseguran que no es una bomba de humo como deslizaron en la oposición. "Todos los países del mundo están actualizando su legislación porque es un colador", afirman desde el frentetodismo en el Senado, en sintonía con la foto de Cristina Kirchner ayer junto al embajador de Estados Unidos en el despacho de ella. La vicepresidenta recibió a Marc Stanley y le pidió colaboración a Estados Unidos para avanzar con este proyecto.

Este lunes el gobierno de Estados Unidos publicó su proyecto de ley de Presupuesto para 2023, donde se plantea un aumento de impuestos a lo más ricos. La Casa Blanca precisó que "solo se aplicaría al 0,01% de los hogares más pudientes -aquellos con más de u$s100 millones- y más de la mitad de los ingresos provendrían solo de los multimillonarios". Y añadió: "Esto garantizaría que en un año paguen al menos el 20% de sus ingresos totales en impuestos sobre la renta".

Sobre quienes se oponen al proyecto o los legisladores que pudieran votar en contra, la senadora Juliana Di Tullio habló con El Destape y fue contundente: "No pueden defender delincuentes. La política no puede defender delincuentes, eso es imposible", dijo. En diálogo con este portal, continuó Di Tullio: "Sea un evasor o alguien que fugó para lavar dinero, como mínimo comete delitos económicos. Es imposible que uno no lo vote. Me extrañaría que haya problemas para aprobarse esta ley".

¿Cómo sigue el proyecto? Ahora tocan que le den los giros y luego que ese hecho sucede, se empieza a trabajar en comisión. A saber: una vez que se promulga la ley, el Fondo tendrá vigencia, al menos, hasta la cancelación total de la deuda con el FMI. Y el Poder Ejecutivo Nacional podrá prorrogar estos plazos si lo considera conveniente.

El proyecto para recuperar la fuga

El bloque de senadores del Frente de Todos presentó este lunes un proyecto de ley para crear un “Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el FMI”. La iniciativa busca que quienes tengan bienes en el exterior que fueron fugados y no están declarados ante el fisco, realicen un aporte especial de emergencia.

De acuerdo con los considerandos de la medida, este aporte no representará una nueva carga impositiva para la mayoría de los argentinos y argentinas, ya que sólo le corresponderá pagar a quienes tengan bienes en el exterior, estén evadiendo impuestos o lavando dinero.

Los alcanzados por la medida deberán realizar un aporte del 20 por ciento de sus bienes no declarados, que deberá ser abonado en dólares. El proyecto anticipa que en el caso de declarar los bienes pasados los seis meses de la entrada en vigencia de la ley la alícuota subirá al 35%. Por otro lado, indica que quienes no se allanen al pago de este aporte corren el riesgo de tener una pena en prisión, tal como lo estipula la ley vigente. Para poner en vigencia esta figura, se presentará otro proyecto de ley que modifique las excepciones al secreto bancario, bursátil y fiscal, anticipa la iniciativa.