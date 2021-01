El prestigioso jurista Raúl Zaffaroni dejará de ser parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El exministro de la Corte Suprema de Justicia decidió no presentarse a la reelección en la instancia supranacional porque no quiere “ser el ‘juez eterno’ y terminar un mandato casi a los 90 años”, indicó en un comunicado. El documento que hizo circular Zaffaroni fue a raíz de una información falaz que dieron medios hegemónicos de comunicación en los que se decía que dejaba el cargo por decisión del gobierno nacional.

“Ante una ‘fake new’ que dice que el gobierno nacional no quiere renovar mi postulación para ser reelecto como juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, me veo precisado a aclarar que: 1) No presentarme a la reelección es una decisión exclusivamente mía, en razón de que no quiero ser el “juez eterno” y terminar un mandato casi a los 90 años. 2) Creo que, como un día me fui de la Corte Suprema cuando la Constitución lo marcaba, ahora debo dejar la Interamericana para que otro/a argentino/a más joven ocupe mi lugar. 3) Esto lo conocen todos mis colegas y lo conversé con el Canciller hace casi un año”, dijo en referencia a Felipe Solá.

Zaffaroni afirmó en el comunicado que su decisión también la sabe el secretario de DD.HH. de la Nación, Horacio Pietragalla. Es más, aseguró: “A este respecto dirigí notas al Presidente de la República y a la Vice-presidenta”, comentó en referencia a Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. En pos de salir a desmentir las noticias con información errada, el prestigioso jurista resaltó: “No tengo ningún conflicto con la Cancillería, sino que ésta está procediendo conforme a lo que habíamos conversado y acordado desde hace casi un año”.

Según especificó, su mandato –al que fue postulado en 2015- vence el 31 de diciembre de este año y su reemplazante será electo en la Asamblea de la OEA.

La Corte Interamericana es una instancia supranacional compuesta por siete integrantes de distintas nacionalidades –todos de Estados miembros de la OEA- y que tiene mucha influencia en el sistema jurídico argentino ya que conforma el sistema interamericano de DD.HH. Es adonde se acude cuando hay violaciones contra los DD.HH que no tienen respuesta en el sistema jurídico nacional. Si bien sus fallos no son vinculantes tienen mucho peso.

En este contexto, el colectivo Mujeres del Derecho emitió un comunicado en el que solicitó “una candidata argentina para la Corte Interamericana de Derechos Humanos” (actualmente hay solo una mujer en el tribunal interamericano).

El Estado argentino es el que tiene que proponer a sus candidatos para ocupar los sillones vacantes. Otros países miembros de la OEA harán lo propio. Y luego se sucederán las negociaciones para definir a la sucesora o sucesor de Zaffaroni y de otros integrantes que dejarán sus cargos.

Según el procedimiento habitual, los países tienen hasta tres meses antes de la celebración de la Asamblea General de la OEA, que suele realizarse en junio. Ante la consulta de este medio, en Cancillería indicaron que "aún no hay fecha exacta de la Asamblea por lo que hasta comienzos de marzo pueden presentarse candidatos".

“La Asamblea General de la Organización de Estados Americanos ha resaltado desde 2016, que el balance de género constituye uno de los requisitos a considerar en la selección de jueces para la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Desde ese mismo año, sólo una mujer entre seis hombres, es parte del relevante órgano judicial del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, indicó el colectivo Mujeres del Derecho.

“Nuestro país tiene una importante presencia en organismos internacionales, pero la proporción de mujeres argentinas en esos espacios internacionales, es muy reducida. Son muchas las expertas nacionales en derecho internacional de derechos humanos y reconocida trayectoria en materia de género, que merecen el honor de ser postuladas por Argentina para ser parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que renueva próximamente cuatro de sus integrantes”, añadieron. Según indicaron desde el Ministerio de Relaciones Exteriores a El Destape, "hay cuatro precandidatos: Fabián Salvioli, Verónica Gómez, Claudia Martín y Laura Clérico".