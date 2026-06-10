Define la Corte Suprema: PBA presentó una cautelar contra Nación por una deuda jubilatoria de $2 billones

Axel Kicillof en las inmediaciones de la Corte Suprema

El gobernador Axel Kicillof encabezó la tercera audiencia ante la Corte Suprema con funcionarios del Gobierno Nacional por la denuncia de la provincia de Buenos Aires a la gestión de Javier Milei para abonar una deuda que supera los $2 billones del fondo de la Caja de Jubilados. Ahora será la Corte Suprema la que deberá definir si hace lugar a una medida cautelar presentada por el Gobierno provincial.

Se trata de la caja de los jubilados bonaerense que funciona a través del Instituto de Previsión Social (IPS) y de una decisión política del gobierno libertario de recortar el giro de de fondos previsionales. Tras la reunión, que duró un poco más de dos horas, el mandatario dijo que dieron “por cerrada esta instancia”, ya que no hubo un ofrecimiento de pago de Nación sino que hubo argumentos dilatorios para no hacer una propuesta concreta.

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“Avanzamos por la vía cautelar”, esgrimió Kicillof. Lo que hizo la provincia de Buenos Aires fue pedir que, en la demanda principal, se despache el pedido de medida cautelar presentado. Ahora la Corte Suprema deberá resolver al respecto.

“Desde que asumió Milei dejaron de transferir el déficit para cubrir las Cajas que es una normativa que están incumpliendo”, contó el Gobernador y explicó que durante en la audiencia pasada, “Nación se comprometió a tomarse un tiempo para venir con una propuesta, como a pasado con otras provincias, de hacer una transferencia en carácter de adelanto hasta que se terminen de hacer todos los cálculos”.

Sin embargo en la tercera audiencia, “dijeron que todavía faltaba, que tenían que llevar adelante más trabajo técnico… Conclusión, seguimos con el problema de que no le transfieren a las Provincias”, cerró Kicillof.

En la presentación ante la Corte Suprema se detalló que se deben “anticipos recibidos y adeudados por la Nación”, “actualización de los anticipos 2023”, “fondos del anticipo 2024 más su actualización (base 2020)”, y “diferencia entre el déficit del Estado Nacional y los anticipos sin actualizar correspondientes a los ejercicios 2018, 2019 y 2020”, que daba un total de $681.024.286.169,70 en febrero de 2024. A la fecha, el monto supera los $2,2 billones.

Las 7 denuncias de PBA ante la Suprema Corte de Justicia

La provincia de Buenos Aires mantiene siete procesos judiciales en trámite ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, todos en competencia originaria, y están vinculados a recortes o eliminación de fondos nacionales.

De esta manera presentaron denuncia por el recorte en el Fondo de Fortalecimiento Fiscal (FOFOFI); el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID); el Fondo Compensador del Transporte del Interior; el recorte en el Sistema de Boleto Integrado (SUBE – AMBA); el Fondo Nacional de Bosques Nativos, el cargo en boletas de gas para obras gasíferas de ENARGAS, y las transferencias ANSES no realizadas por déficit previsional provincial.

Los reclamos se producen en un contexto de fuerte caída de la recaudación debido a la recesión que atraviesa nuestra Provincia y el país producto de las políticas económicas nacionales. Desde hacienda recordaron que la provincia de Buenos Aires “se encuentra gravemente perjudicada por el régimen de coparticipación federal de impuestos, a través del cual a pesar de aportar el 38% de la recaudación recibe sólo el 7% del total de lo recaudado, mientras Nación concentra el 70%”.