El acto fue encabezado por el ministro de Defensa, Jorge Taiana. Es el último de los cuatro buques adquiridos por la Argentina para ampliar las capacidades de vigilancia, control y defensa de los recursos marítimos nacionales.

El ministro de Defensa, Jorge Taiana, junto con la Armada Argentina, encabezó este jueves en el Apostadero Naval Buenos Aires la ceremonia de arribo al país del Patrullero Oceánico Multipropósito (OPV) ARA “Contraalmirante Cordero” (P-54), el último de los cuatro buques adquiridos por la Argentina a través del FONDEF para ampliar las capacidades de vigilancia, control y defensa de los recursos marítimos nacionales.

“Estamos muy satisfechos porque hemos completado un trabajo exitoso con Naval Group, y la incorporación de estos cuatro patrulleros son fundamentales para fortalecer las actividades del Comando Conjunto Marítimo, para la defensa de nuestra soberanía, y para mostrar al mundo que la Argentina es un país que tiene una estrategia defensiva con una capacidad disuasiva y de vigilancia y control efectiva de su espacio aéreo, marítimo y terrestre”, destacó Taiana.

En este marco, detalló que esta adquisicións se logró por el aporte del Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF) que impulsa las tareas de reequipamiento de las Fuerzas Armadas. En esta línea reafirmó la política del gobierno en pos de los recursos marítimos nacionales y apuntó contra los que "han dicho que la Argentina es un país que no mira hacia el mar". "No es cierto, nosotros sí miramos al mar, y por eso estamos fortaleciendo el Comando Conjunto Marítimo para proteger los intereses de nuestro país en el mar. Un comando que tiene como misión central la vigilancia y el control de nuestros recursos marítimos para que no haya depredación en aguas de jurisdicción nacional”, enfatizó.

Por su parte, el titular de la Armada, almirante Julio Horacio Guardia, señaló que “esta verdadera política de Estado ha permitido incorporar cuatro unidades tecnológicamente modernas que desde la afirmación del pabellón argentino han patrullado nuestros espacios marítimos”. “Estos patrulleros contribuyen a realizar un salto cualitativo en el desarrollo de las operaciones del control del mar y salvaguarda de la vida en el mar”, agregó.

El 12 de mayo último el “Contraalmirante Cordero” zarpó desde el Puerto de Concarneau, Francia, para dirigirse a su nuevo apostadero en la Base Naval Mar del Plata, donde se incorporará a la División de Patrullado Marítimo. El “Contraalmirante Cordero” será uno de los medios asignados con los que cuente el Comando Conjunto Marítimo, que es el organismo encargado de conducir en forma permanente las operaciones de vigilancia y control en los espacios marítimos y fluviales, según disponga el Estado Mayor Conjunto en función de los requerimientos estratégicos nacionales.

Este Comando interviene en el planeamiento y ejecución de tareas de control de tránsito marítimo en la zona del Atlántico Sudoccidental y Austral.

En el acto estuvieron presentes los secretarios de Estrategia y Asuntos Militares, Sergio Rossi; de Asuntos Internacionales para la Defensa, Francisco Cafiero; las secretarias de Investigación, Política Industrial y Producción para la Defensa, Daniela Castro; y de Coordinación Militar en Emergencias, Inés Barboza Belistri; el jefe de Gabinete del Ministerio, Héctor Mazzei; los subsecretarios de Coordinación Administrativa, Leonardo Garay; y de Asuntos Internacionales, Roberto De Luise.

Ademas, la subsecretaria de Planeamiento Operativo y Servicio Logístico de la Defensa, Lucía Kersul; el titular de TANDANOR Miguel Tudino, el presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de Senadores, Sergio Leavy; el presidente y la vicepresidenta de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, Alberto Assef y Agustina Propato, respectivamente; el diputado Nacional, Germán Martínez; y representantes de la Empresa Naval Group.

Entre las autoridades militares asistieron los jefes del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, teniente general Juan Martín Paleo; de la Fuerza Aérea, brigadier General Xavier Julián Isaac; y del Ejército, general de División Guillermo Olegario Pereda.

Incorporación de los cuatro Patrullero Oceánico Multipropósito a la Armada Argentina

Previo a esta unidad, se recibió el ARA “Bouchard” en febrero de 2020, buque que ya estaba en servicio en la Armada Francesa. En junio de 2021 arribó a la Base Naval Mar del Plata el segundo de la clase, el ARA “Piedrabuena”, y en diciembre de ese mismo año el ARA “Storni”. El OPV ARA “Contraalmirante Cordero” es el último de la serie y ofrecerá las mismas ventajas y características que sus pares.

Cada uno de estos patrulleros tienen un sistema de motorización optimizado, un sistema de estabilización activo y un propulsor de proa, lo que les permite maniobrar más ágilmente ante la necesidad de abordar un buque en infracción. También es “ice proven”, es decir, que se adapta a la navegación en las frías aguas de la Antártida. Los buques ya entregados, en tanto, están en funcionamiento y permiten a la Armada Argentina llevar a cabo operaciones esenciales para la defensa de los intereses soberanos de la Argentina en el mar.

De este modo se refuerzan las capacidades operativas, mediante un mayor patrullado marítimo de la zona económica exclusiva y de la zona de intereses marítimos; el cuidado de los recursos renovables y no renovables del mar y el cumplimiento de compromisos internacionales referentes a la capacidad para brindar apoyo a la salvaguarda de la vida humana en el mar y, también, el mejoramiento del apoyo a las bases antárticas.