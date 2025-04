PBA: Luego de las discusiones, la Legislatura vota la media sanción a la suspensión de las PASO

Después de meses de discusiones por la fecha de las elecciones provinciales, este martes el Senado se unificará para votar el proyecto enviado por el gobernador Axel Kicillof para suspender las PASO bonaerenses. La sesión venía con pronóstico tormentoso, pero el tuit de Cristina Kirchner desistiendo de volver a la carga con la concurrencia con los comicios nacionales de octubre hizo que los legisladores del peronismo se alinearan y anunciaran que respaldarán la propuesta del Ejecutivo. "Damos por terminado este capítulo", confirmó la jefe del bloque de senadores de Unión por la Patria, Teresa García, autora de la iniciativa que impulsaba el cristinismo contra la convocatoria del gobernador. Cumplido el trámite, las tensiones se trasladarán al armado de las listas de unidad.

Cristina no se privó de, una vez más, marcar los argumentos por los que considera que las elecciones bonaerenses debían hacerse junto a las nacionales del 26 de octubre. "Es un error provincializar la elección, habida cuenta de las penurias del pueblo bonaerense producto de la caída de recursos y, al mismo tiempo, dividir los esfuerzos en dos elecciones", insistió. Pero agregó que había pedido a los jefes del bloque que desistan del proyecto de concurrencia y "que acompañen, en la parte pertinente, el proyecto de ley del compañero gobernador". En el espacio de Kicillof marcaban que la redacción del mensaje -"dios quiera que me equivoque", deslizó CFK cuando señala el desdoblamiento como un error político- estaba hecho de tal manera que si el resultado era malo sería por culpa del gobernador y si era bueno, gracias a la ex presidenta. Diferencias que permanecen.

"Esperamos que salga todo bien porque no es un armado fácil la elección",