Larroque aseguró que Cristina es "el corazón" del Frente de Todos

El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense enfatizó que la "proscripción" de la vicepresidenta se rompe con "movilización popular".

El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés "Cuervo" Larroque, reafirmó hoy que Cristina Fernández de Kirchner es es "el corazón" del Frente de Todos (FdT) y sostuvo que la "proscripción" de la vicepresidenta se rompe con "movilización popular". El viernes, la exmandataria afirmó que "el único objetivo" de la decisión judicial fue su "proscripción". En tanto, organizaciones políticas y sociales bregaron ayer por su candidatura en los próximos comicios.

"Nosotros no podemos ser cómplices de la proscripción. Para nada es un estorbo, es el corazón de nuestra fuerza política", manifestó Larroque en Futurock sobre la Vicepresidenta que recientemente dijo que no va a ser candidata porque "no voy a ser un estorbo para mi fuerza política". Larroque enfatizó que la inhabilitación política de Cristina se rompe generando las condiciones para que pueda ser candidata con "organización de la militancia y conciencia" y la calificó como "una cuestión política, como lo fue en la época de (Juan Domingo) Perón".

El viernes, Cristina criticó el fallo del Tribunal Oral Federal (TOF) número 2 de la causa Vialidad y afirmó que "el único objetivo" de la decisión judicial fue su "proscripción". Sostuvo que "lo de los fundamentos de ayer es un eufemismo, millones de palabras y adjetivos, ninguna prueba y un solo objetivo: la proscripción".

En este sentido, Larroque insistió que "el sistema de poder" comprenderá al ver al pueblo movilizado que "no tiene margen para digitar quién puede y quién no, ser candidato en Argentina". En esta línea, agrupaciones políticas, sociales y sindicales kirchneristas realizaron un plenario con la consigna ‘Luche y Vuelve, Cristina 2023’ con el objetivo de "romper la proscripción" y bregar por la candidatura de la vicepresidenta en los próximos comicios.

Ante miles de militantes de diferentes agrupaciones, Larroque señaló que "hoy se convoca de nuevo al pueblo y a la militancia organizada a hacerse protagonista”. Y remarcó::“Necesitamos a la militancia unida y organizada para realizar el milagro que necesita el pueblo argentino que es tener a Cristina en el lugar que corresponde. Esa es la esperanza”. Larroque definió a la Vicepresidenta como "la bandera de un pueblo" que pretende "volver a tener salario digno, irse de vacaciones y tener movilidad social ascendente”.