Cristina Kirchner en vivo hoy: minuto a minuto del discurso por la causa Vialidad

La vicepresidenta habla de la causa de la obra pública luego de que le prohibieran ampliar la indagatoria.

La vicepresidenta Cristina Kirchner expone desde su cuenta de Youtube acerca de la causa por la obra pública luego de que le rechacen la ampliación de la indagatoria. "Estoy ante un pelotón de fusilamiento mediático-judicial", cuestionó la funcionaria al anunciar el lunes que iba a hacer una presentación para desmentir las supuestas pruebas en su contra.



"Si algo faltaba para confirmar que no estoy ante un tribunal de la Constitución, sino ante un pelotón de fusilamiento mediático-judicial, es impedirme el ejercicio del derecho de defensa ante cuestiones", sostuvo la expresidenta en Twitter.

El mensaje de Cristina Kirchner:

-"Cuando pedí transmitir por televisión mi primera indagatoria, no me lo permitieron"

-"En 2011, Ercolini se declara incompetente en la denuncia. El fallo es firmado por el fiscal Pollicita"

-"49 fueron de las 51 obras de las que se conocen como la obra pública fueron remitidas por la justicia federal de Río Gallegos a la justicia provincial. Antes había hecho lo mismo Ercolini".

-"La primera decisión que hace Iguacel es ordenar una auditoria de un solo distrito de todo vialidad nacional que es el distrito 23, la provincia de Santa Cruz. Esto se presenta ante el juez Ercolini que en 2011 se había declarado incompetente y retitido todas las denuncias ahora se declara competente con una novedad: incluyen el tema de la asociación ilícita"

-"El problema de Capitanich fue que un día se le ocurrió romper un diario Clarín en una conferencia de prensa. De esa forma fue expulsado del paraíso de los que tienen una privilegiada prensa"

-"El juicio arranca con una construcción de ficción: sobreprecios, rutas no terminadas, rutas inexistentes. Durante cinco días, los fiscales hicieron este tipo de acusaciones que eran bastante malos, además de falsos. Nada de lo que dijeron fue probado, sino que se comprobó que fue al revés. Esto lo comprobamos a través de los propios testigos que presentó el Ministerio Público Fiscal, no son testigos de las defensas".

- Cristina Kirchner lee el testimonio de Laura Indie, abogada de la dirección de Vialidad en Santa Cruz que es testigo de la Fiscalía. "Declara que Iguacel llegó en un patrullero y que la intimidaron para hacerla firmar un documento de que a Lázaro Báez le habían pagado todo y no se le debía nada. Esto era importante, porque sino se le había pagado entonces se demostraba que no había favoritismo".

-"La readecuación de precios, eso que habrán escuchado hablar a la fiscalía en reiteradas ocasiones, se hacía a partir de un aumento de la inflación del 10% de los precios. Esto estaba determinado por el decreto 10295 de Duhalde. Un testigo contó que cuando llegó Macri, la readecuación de precios se hacía al 5%, un gran beneficio para las empresas".

-María Re explicó que no supervisó ninguna obra de Austral Construcciones, pero sí lo hizo con otras empresas. "En todas pasaba lo mismo ´no conozco obras que no tengan atrasos, prórrogas o reasignaciones. Esto pasa con todas las obras en todo el país y en especial en la Patagonia´. Ahí explica que si una máquina se le rompe algo, tiene que buscar el repuesto en Buenos Aires y la máquina se frena. Además cuenta que en ese momento hubo reclamos de trabajadores. Acerca de que no había un director técnico en cada obra de Austral Construcciones, cito: ´esto pasaba en todas las obras, era lo habitual´. Esto lo dice una testigo que ponen los fiscales.

-"Leandro Martín García, el interventor puesto por Iguacel en Vialidad en Santa Cruz, dijo que nunca vio que se cumplieran los plazos establecidos en los pliegos"

-"Clarín y La Nación, las dos grandes naves insignia del lawfare, no cubrieron el juicio por la causa Vialidad. Ellos ni aparecían en el juicio, ni lo seguían. Solo ponían titulares que no tenían que ver con la realidad".

-Nos enteramos que Fabíán Rodríguez Pepín Simón fue quien extorsionó a la Procuradora Gils Carbó con amenazas contra sus hijas para que renuncie al cargo al que había asumido tras la votación del Congreso. Nos enteramos que Inteligencia junto a sectores judiciales permitieron que se cablearan los penales para que se escuchara a los detenidos con sus abogados. Se descubrió la Gestapo en La Plata, donde el ministro de Trabajo quería una Gestapo para perseguir a dirigentes gremiales".

-"El único dirigente prófugo de la Argentina no es peronista: es Pepín Simón. Nosotros enfrentamos a la Justicia cuando nos persiguieron, los macristas se fugan en la primera citación. El único que usó los fueros del Parlasur para no ser detenido fue Pepín Simón"

-"Además de mentiras y de ficciones, no leen las pruebas que recaban: el fiscal Luciani dijo que durante meses leyó el desgrabado del teléfono de José López. Mi sorpresa cuando encuentro a las 6.000 páginas del desgrabado, tiene mensajes de José López con Nicolás Caputo, el ´hermano´ de Mauricio Macri".

-Cristina cita la biografía de Mauricio Macri escrita por Laura Di Marco y aprobada por el ex presidente sobre la visita de personas a la quinta Los Abrojos: "Una curiosidad en la cartografía del nuevo poder: Los Abrojos, que siempre ostentó el cetro simbólico de tener la mejor cancha de césped del país, es el corazón de la intimidad presidencial. Los funcionarios que juegan al fútbol semanalmente los miércoles por la noche — en torneos domésticos de Casa Rosada, que organiza el vocero Iván Pavlovsky — no lo hacen en la quinta presidencial sino en Olivos. Ser invitado a “San Miguel”, como dicen los Macri, implica un nivel de proximidad de la que no goza cualquier ministro. Entre esos privilegiados, por ejemplo, pueden estar, entre otros, Nicky Caputo, María Eugenia Vidal, Michetti, Peña o el gurú ecuatoriano”, escribió Di Marco.

-"La obra del soterramiento queda en manos de IECSA que pasó de Macri a su primo Calcaterra, pero era de Macri. En junio de 2016, Michetti por primera vez en la historia firma un DNU cuando el presidente no estaba de licencia. Ese decreto se firma porque se da 45.000 millones de pesos del Presupuesto Nacional cuando en realidad esa obra iba a tener financiamiento de las empresas. Esto lo modificaron de forma unilateral por DNU".

-"Luciani dice que pasó meses mirando las conversaciones, no vio lo mensajes de Caputo a José López por las redeterminaciones de precios. A Caputo lo debe conocer por los vestuarios de Los Abrojos, la quinta de Macri donde jugaban al fútbol. ¿por eso no lo habrá investigado?".

-Las comunicaciones de José López con empresarios: 6 con Lázaro Báez, 109 con Nicolás Caputao, 177 con Eduardo Gutiérrez y 86 de Juan Chediak.

-¿Hubo alguna investigación de Caputo por las conversaciones con José López, un tipo al que encontraron revoleando 9 millones de dólares en un convento?. Se investigó, había billetes termo sellados desde la Reserva Federal, que informó que un fajo fue enviado al Banco Finansur, que estaba a cargo del banco Finansur que estaba con Macri y Angelici en Boca. ¿Sabén por qué dejaron de tirar del ovillo? porque aparecieron los macristas. El fiscal Luciani dice que donde toca sale pus, la pus de ustedes Luciani, de los macristas.

-El fiscal los protege a ellos, porque no sabemos donde están los 44 mil millones de dólares de la deuda externa y no pasa nada. No se sabe por qué le dieron dinero del soterramiento del Sarmiento y no pasa nada. Se comprobó que Macri hizo inteligencia a los familiares del submarino ARA San Juan, la mayor tragedia de la historia de las Fuerzas Armadas en la democracia. Y lo absolvió el arquero del Liverpool (El juez Mariano Llorens) el equipo que juega al fútbol en la quinta de Macri.

-"Pidieron 12 años de cárcel, uno por cada año de los mandatos de Néstor Kirchner y el mío. ¿Por qué los doce años? Uno por la memoria, otro por la verdad, otro por la Justicia, otro por el Fondo, otro por las AFJP, otro por el desendeudamiento, otro por el salario de los laburantes, otro por YPF y Vaca Muerta. Por eso me van a estigmatizar, por eso me van a condenar. Les digo una cosa: si naciera 20 veces, 20 veces haría lo mismo"