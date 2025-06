La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner habló frente a una Plaza de Mayo llena y allí dejó un histórico discurso luego del fallo proscriptivo de la Corte Suprema. Entre otras cosas, envió un audio histórico que quedó en el oído de todos los presentes. Entre otras cosas dijo: "Vamos a volver, argentinos y argentinas. Lo vamos a volver a hacer una y mil veces como se ha hecho desde el fondo de la historia. Los pueblos finalmente siempre vuelven", dijo desde su prisión domiciliaria en un audio que se reprodujo en el centro porteño.

El audio completo de Cristina Kirchner a la plaza de Mayo





La ex mandataria advirtió que “este modelo sabe que se cae” porque es “insostenible en términos económicos” y señaló que, por ese motivo, “está presa” en su domicilio y “no la dejaron competir” en las elecciones legislativas. “Pueden encerrarme a mí, pero no van a poder encerrar a todo el pueblo argentino”, dijo y pidió “organizarse para clarificar”. Y añadió: “¿Por qué, si dicen que estaba acabada y nadie competía, no me dejaron competir? Bueno, ya respondieron. Y la respuesta es esta: yo prensa, sin siquiera poder salir al balcón. Menos mal que no tengo macetas con planta, porque ni siquiera las podría regar. No me dejan competir porque saben que pierden”, subrayó.

También sostuvo que el peronismo “defenderá la democracia con las mismas herramientas con las que la construimos, sin violencia pero con coraje”, y reafirmó que ella acompañará “desde la trinchera que sea”. “Vamos a volver con más sabiduría, unidad y fuerza, y desde donde me toque estar, desde la trinchera que sea, voy a seguir haciendo todo lo que esté a mi alcance para estar ahí con ustedes. Porque tenemos algo que ellos jamás van a tener ni van a poder comprar por más plata que tengan: pueblo, memoria, historia y patria”, expresó la ex mandataria. El primer mensaje había sido grabado previamente, y luego volvió a comunicarse en vivo para agradecer la convocatoria, que los organizadores estimaron en un millón de personas provenientes de todo el país.

“Un abrazo muy grande a esa plaza maravillosa, desbordada, que me hace acordar a la del 9 de diciembre de 2015. Junten codo con codo, fuerza con fuerza y brazo con brazo porque tenemos razón: la razón nuestra es la razón de los pueblos que se niegan a ser arrasados y la de la patria que se niega a ser colonia”, expresó en una comunicación telefónica directa con la multitud.