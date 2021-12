“Cocoliche permanente”: Cristina Kirchner citó al arzobispo de La Plata para criticar a La Nación

La ex presidenta cruzó a los medios de comunicación y tomó las palabras de un Arzobispo para revelar cómo tergiversaron una frase de un miembro de la Iglesia en una crítica contra el Pase Sanitario.

En medio de la instauración del Pase Sanitario en la Provincia de Buenos Aires, desde La Nación salieron a buscar excusas para pegarle a la medida adoptada por Axel Kicillof. Una de esas formas fue tratar de utilizar a la iglesia como principal afectado ante esta situación. Sin embargo, una vez más quedaron en ridículo por la palabra del Arzobispo que citaron y Cristina Kirchner replicó ese mensaje para criticar al medio macrista por difundir información falsa y criticó el "desequilibrio comunicacional en Argentina".

Según "Tucho" Fernández, La Nación tomó de forma mal intencionada sus palabras y él le salió al cruce porque tergiversaron sus frases. Sobre este tema, aseguró que la forma de tomar sus palabras fue un "cocoliche permanente". En su largo texto tildo a periodistas que "obran de muy mala leche" por cambiar el significado de sus frases. Asimismo, en el comentario agregó: "Lamentablemente a cada rato hay que salir a aclarar lo que a cualquier periodista se le ocurre decir sin una gota de ética".

Al respecto, en su cuenta de Facebook escribió: "Comuniqué a mis fieles que, en una reunión con la Gobernación, varios obispos planteamos que es muy difícil exigir y controlar un pase sanitario al ingreso de las Misas. Al ingreso de un festival se puede echar a alguien, pero para nosotros es más complejo echar a alguien de la celebración de la comunidad. Para una cosa así tendríamos que contratar al personal adecuado. Hay un problema de logística. Pero no nos oponemos a que el Estado haga ese control".

Teniendo en cuenta esas palabras, también cruzó al periodismo al proseguir: "Fue en una conversación muy amable donde analizamos varias alternativas. Esto es lo que comuniqué a mis fieles como lo hicieron otras diocesis de la Provincia de Buenos Aires". En este punto, aseguró: "Varios medios salieron a decir que yo me rebelo contra el pase sanitario en La Plata. Lo peor fue el diario La Nación porque afirmó que la Iglesia se opone al pase sanitario en los eventos masivos y esto ya es una barbaridad. De eso nosotros no opinamos ni nos compete. Cada vez más parece que los periodistas no saben leer un texto, o sino obran de muy mala leche y cada vez todo se vuelve más rastrero".

Ante esto, Cristina Kirchner definió como "certera descripción" lo que escribió el Arzobispo de La Plata "acerca del, cada vez más evidente, desequilibrio comunicacional en Argentina".