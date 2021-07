A qué hora declara Cristina Kirchner por la denuncia de Nisman y qué pedirá

La vicepresidenta se hará presente ante la Justicia para exigir la nulidad de la causa del Memorándum con Irán, iniciada por la denuncia del fallecido fiscal en 2015.

El Tribunal Oral Federal 8 escuchará este viernes al mediodía a la vicepresidenta Cristina Kirchner en el marco de una audiencia clave para saber qué sucederá con la causa que la investiga por la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán. A partir de las 12:30, la titular del Senado argumentará a favor de la nulidad de lo actuado y buscará que la causa no se eleve a juicio oral.

El jueves, tras el pedido de postergación de la audiencia efectuado por la querella de la DAIA, el Tribunal resolvió celebrarla una hora más tarde -la inicial eran a las 11:30-, pero no la postergó de fecha como presentía la representación política de la comunidad judía Según fijó el Tribunal, la vicepresidenta tendrá un plazo de 45 minutos para exponer su nulidad y las demás partes lo harán a partir del 4 de agosto próximo.

La nulidad presentada por Cristina Kirchner es porque dos de los jueces que reactivaron la denuncia archivada en primera y segunda instancia, visitaron la Quinta de Olivos y la Casa Rosada entre el 2015 y 2019 y mantuvieron reuniones con el entonces presidente Mauricio Macri.

¿Por qué Cristina pedirá la nulidad?

Se trata de los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, que reabrieron la causa contra la vicepresidenta , y que según denunció visitaron a Macri en momentos determinantes de decisiones judiciales contrarias al kirchnerismo.



En tanto, un grupo de familiares de víctimas del atentado a la AMIA avisó a la Justicia que no participará de una audiencia, ya que tiene lugar el mismo día en que se hará el acto a 27 años del hecho que provocó 85 muertos.

La audiencia es por la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman y que la defensa de la presidenta del Senado ha explicado en varias oportunidades la inconsistencia de la denuncia como así también quedó demostrado que el Memorándum no implicaba que se den de baja las alertas rojas de Interpol. Cristina, presentará vía zoom el pedido de nulidad ante el Tribunal Oral Federal a cargo de los jueces Daniel Obligado, Graciela López Iñíguez y José Michillini.



Ante el Tribunal, los familiares Luis Czyzewski y Mario Averbuch, querellantes en la causa, avisaron que no participaran, ya que el mismo día es el acto aniversario del atentado por la memoria "de 85 argentinos que perdieron la vida en ese infausto atentado terrorista, entre quienes se encontraban" sus hijas y "porque la audiencia ordenada por el Tribunal es nula".



"Los familiares de las víctimas del atentado terrorista a las sedes de AMIA-DAIA no le tenemos miedo a la verdad. Por el contrario, desde que el Fiscal Nisman formuló su denuncia solo deseamos que se realice el Juicio Oral y Público, oportunidad en la que los imputados podrán ejercer plenamente sus defensas", resumieron.