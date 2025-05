Los detalles del acuerdo PRO - LLA y la distancia de la UCR en Buenos Aires

A paso lento pero firme, avanza el acuerdo entre el PRO y el gobierno nacional en Buenos Aires. Sin definiciones concretas sobre los armados seccionales, pero con la convicción de que encabezará quien esté mejor en cada región bonaerense, los intendentes amarillos apuestan por tener la lapicera en los 13 municipios gobernados por ellos. Todavía hay dudas sobre el destino de la UCR, que el miércoles se mostró, en una cumbre de alcaldes, lejana a un pacto amplio de derecha.

De discutir una potencial cabeza de lista de unidad a intentar tener la última palabra en los armados de concejales y consejeros escolares. Esa es la actual situación del macrismo que, si bien todavía no hay nada definido, tiene la intención de poder definir en sus propios territorios. Fue la prioridad que se fijaron los amarillos durante el encuentro. Ahora, cada municipio hablará con los coordinadores partidarios correspondientes para poder avanzar.

A nivel seccional, por lo que conversaron los negociadores amarillos con el sector violeta, los nombres se determinarán en base a la mejor medición de candidatos posible. Si bien se empezó a correr el rumor de una pretensión libertaria de comandar en cada una de las ocho regiones, se espera que se puedan tomar decisiones en base al consenso.

No se esperaban muchas más definiciones del encuentro macrista ocurrido en el mediodía del jueves. Sin embargo, el evento sirvió para que los alcaldes puedan seguir de cerca las conversaciones con La Libertad Avanza y los avances en la conformación de un frente electoral.

Pablo Petrecca, alcalde de Junín y uno de los dirigentes más exigentes a la hora de pensar el acercamiento, se mostró “de acuerdo con el armado de un frente de partidos”. Una propuesta que, a priori, busca mantener la identidad del PRO para que no sea absorbido por el sello violeta en los comicios del 7 de septiembre.

“Creo que hay que consolidar un frente con todos los que realmente queremos llevar un cambio adelante, sin dejar a nadie afuera. Me parece que hay que hacer todo para que el kirchnerismo no vuelva a manejar el país, porque ya vimos a donde lo llevó, y ganar la provincia”, sostuvo el cacique del interior bonaerense.

Petrecca pidió poner “reglas claras” y tener “orden” a la hora de encarar la construcción de “algo en serio”, porque los intendentes PRO “conocemos los distritos, conocemos la provincia. Estamos todos los días en la calle, con los vecinos y ponemos la cara, incluso cuando los problemas son provinciales o nacionales”.

La semana que viene habrá una nueva reunión entre las autoridades amarillas y violeta para avanzar en estos acercamientos territoriales. Sebastián Pareja, presidente del partido libertario en Buenos Aires, está muy activo en la construcción provincial y el jueves a la mañana se reunió con Patricia Bullrich para coordinar el armado referenciado en la ministra de Seguridad.

Estuvieron reunidos por más de una hora en la cartera comandada por la ex candidata presidencial del PRO y avanzaron en la intención de alinear la tropa bullrichista con el despliegue libertario en la provincia. Más tarde, Pareja recibió al diputado Gerardo Milman y el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela. Con ellos se acordó una metodología para pensar en el punteo de candidatos por sección electoral.

La ministra ya pidió por Milman en la lista bonaerense y su nombre va a ser facturado a las filas bullrichistas, pero no a las macristas pese a formar parte del bloque PRO en Diputados. En la Ciudad, Bullrich sólo consiguió meter un nombre propio en el quinto renglón.

Los que no están tan convencidos son los radicales. El miércoles hubo un encuentro del Foro de Intendentes, coordinado por Miguel Fernández, presidente del Comité de Contingencia, y Pablo Domenichini, presidente de la Convención de Contingencia.

El sector referenciado en Martín Lousteau tiene una posición muy clara respecto a la propuesta de integrar un frente con el PRO y La Libertad Avanza. Para ellos, es impensada la posibilidad de formar parte ni de un armado con el gobierno de Javier Milei ni de uno con el kirchnerismo.

El miércoles se encontraron los 27 intendentes del partido y si bien hubo posiciones encontradas, mayoritariamente se pidió por la conformación de una alternativa de centro, alejada de ambos extremos. Pero aún no se llegó a una definición y se señala a Maximiliano Abad como uno de los que podrían querer arreglar con Milei.

“Ningún dirigente radical habló con nadie de LLA. No hay diálogo con los libertarios. No nos llamó nadie”, dijo Fernández tras el encuentro. El ex intendente de Trenque Lauquen está recibiendo a todos los legisladores e intendentes que puede para escucharlos y conocer su opinión para, a partir de allí, tomar una decisión.

A partir de ahora, comenzará también un período de recorridas por las diferentes secciones de la provincia para llevar el debate que permita arribar a una conclusión. Según dijo Fernández, “el potencial del radicalismo bonaerense es enorme, y lo demuestra con gestión, territorialidad y militancia. Es momento de escuchar y construir un proyecto colectivo”.

En esa línea, Maximiliano Suescun, intendente de Rauch y titular del Foro de Intendentes, aseguró en El Destape Radio que están “lejos de un acuerdo con LLA y el PRO, pero el partido tiene muchas partes así que no me puedo arrobar la representación de todo” el espacio. Pero aseguró que están “para representar a una parte distinta a la que representa LLA”.