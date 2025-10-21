Milei se burló nuevamente de la crisis: "Encuesta trucha"

A cinco días de las elecciones legislativas, el presidente Javier Milei minimizó la crisis económica que atraviesan familias argentinas por ser un "golpe de efecto" creado a través de "encuestas truchas" y volvió a plantear que los salarios de los trabajadores "están por encima" que hace dos años atrás. También remarcó que un resultado favorable para el próximo domingo es asegurarse "un tercio" de la Cámara de Diputados y reiteró insultos al kirchnerismo.

"Ojo que esas son cosas con golpes de efecto. Mucho de eso fue generado con una encuesta trucha. Hay 12 millones de pobres menos, hay menos inflación, los salarios están por encima del 2023", dijo Milei durante un reportaje a la Televisión Pública, uno de los medios que calificó de "mecanismo de propaganda", pero al que ahora le da entrevistas en plena campaña electoral.

En un extenso reportaje grabado en Casa Rosada, el Presidente anticipó que habrá cambios de nombres de sus principales funcionarios luego de las elecciones del 26 de octubre, aunque no dio detalles. "Voy a acomodar el Gabinete para lograr los objetivos de las reformas de segunda generación. El día 26 a la noche, con todos los números, veré qué tipo de entramado necesito para lograr los objetivos", señaló.

Consultado sobre cuál sería un escenario favorable para La Libertad Avanza (LLA) en los comicios, contestó: "Que me asegure el tercio de la Cámara. Con nuestros aliados más afines podemos llegar a 100 votos. Conseguir el quórum sería posible. Empezamos a tener una variable", apuntó.

Y en esa línea, agregó: "Que logremos mejorar la composición de la Cámara de Diputados y Senadores para fortalecer el modelo de la libertad, empezamos a marcar el camino que va a hacer grande a la Argentina nuevamente". A horas de reaparecer en Córdoba para seguir su campaña electoral, Milei aseguró sentirse "muy confiado" para el próximo domingo. "Hubo un renacer, volvió la mística y la épica", lanzó.

Otra vez, insultos a la oposición

Por otro lado, volvió a propinar insultos contra opositores al asegurar que "los kirchneristas son psicópatas" que "cargan sus miserias sobre los demás". "Acusan a los demás de lo que ellos son. Creo que psicológicamente se llama proyección", sostuvo.

También descalificó de nuevo a los candidatos Fuerza Patria (FP) y a su electorado como "los gremlins". "Les tirás agua y se convierten en monstruos. El agua es cuando llegan al poder, ahí demuestran lo que son", deslizó.