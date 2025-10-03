Crece el deseo de irse de Argentina: pedidos récord de ciudadanía en Rosario

A pocos días del cierre del plazo para tramitar la ciudadanía española a través de la denominada “Ley de Nietos”, el Consulado General de España en Rosario estima que se superarán las 100 mil solicitudes recibidas desde la entrada en vigencia de la normativa. Este beneficio finalizará el próximo 22 de octubre y ya marcó un récord histórico de trámites.

En la última semana se registró un fuerte incremento en la demanda, con largas colas de personas que buscan obtener turnos o presentar la documentación. La normativa, enmarcada en la Ley de Memoria Democrática, permite el acceso a la nacionalidad para descendientes de españoles, siempre que cuenten con el número de Identificación de Trámite (IDU).

"Esta ley permite que todo argentino o argentina que tenga o haya tenido abuelo o abuela inmigrante desde España, y en algunos casos bisabuelos, podrá solicitar la nacionalidad española. El beneficio dura tres años y hasta el momento se presentaron 90 mil expedientes", señaló el cónsul español Pablo Platas Casteleir en declaraciones al medio local La Capital.

Un millón de trámites

Este 22 de octubre finalizará la posibilidad de iniciar nuevos expedientes, pero quienes lo hayan hecho hasta esa fecha seguirán el proceso con sus hijos y nietos. “La única condición es que los descendientes, una vez que cumplan 18 años, irán al Consulado a manifestar que sus padres son españoles y que desean serlo también”, explicó el cónsul.

A nivel nacional, se calcula que cerca de un millón de personas iniciaron el trámite desde la entrada en vigencia de la normativa, en octubre de 2022. El consulado en Buenos Aires concentra más de 590 mil usuarios consulares, mientras que las sedes de Rosario, Córdoba, Bahía Blanca y Mendoza reúnen a más de 220 mil.

El propio funcionario reveló que, debido al fuerte aumento en la demanda, se extendió la atención en Rosario hasta las 23.59 del día del cierre. Según datos oficiales, los países con mayor cantidad de solicitudes son Argentina, Cuba y Brasil, y el gobierno español prevé que entre 1,5 y 2 millones de nuevos ciudadanos se incorporen al finalizar el proceso.

“Todos quienes presenten correctamente su documentación tendrán la nacionalidad española en adelante. Quienes ahora presenten sus papeles y lo hagan correctamente tendrán la nacionalidad española para ellos y sus descendientes, siempre”,

Quiénes pueden acceder a la Ley de Nietos