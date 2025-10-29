La defensa de Fernando Espinoza criticó la decisión de la Corte Suprema de Justicia de no expedirse sobre la cuestión de fondo por una causa que aún está abierta y en la que el intendente de La Matanza es investigado por las denuncias por abuso sexual y desobediencia a una orden judicial contra el jefe comunal. Después de que el supremo tribunal rechazara el recurso extraordinario federal, Espinoza quedó cerca del juicio oral.

La Corte no se expidió sobre el recurso que presentó Espinoza porque no se dirigió "contra una sentencia definitiva", razón por la cual la defensa a cargo del abogado León Arslanian cargó Por no "hacer ningún otro tipo de consideraciones" y destacaron que solo se trató de "una opinión meramente procesal" para morigerar el impacto de la misma. "La Corte eligió no meterse en el fondo de la cuestión, por lo que no tuvo en cuenta que el Estado argentino desistió en una triple instancia de acusar al intendente de La Matanza por 'falta de pruebas' y por 'falta de credibilidad de la denunciante' avalada por sus antecedente", explicó.

Qué dijeron los fiscales

En el documento elaborado por la defensa de Espinoza se citaron algunas consideraciones que distintos fiscales hicieron antes de que el caso llegue a la Corte Suprema de Justicia. "En una primera instancia, el fiscal Leonel Gómez Barbella pidió el sobreseimiento. Luego, con extensas consideraciones y habiendo profundizado las investigaciones, la fiscal Mónica Cuñarro volvió a pedir que Espinoza fuera sobreseído", indicó el documento de la defensa del intendente.

"Posteriormente, el Fiscal de la Cámara Nacional de Apelaciones, Mauricio Agustín Viera, decidió convalidar los pedidos de ambos fiscales y tampoco vio motivos para sostener una acusación. Además, la fiscalía del Tribunal designado ya anticipó que no acusará y que su intervención en el debate será solo a los efectos de los procedimientos", continuó.

El rechazo de la Corte

El martes, el supremo tribunal rechazó el recurso que Espinoza presentó contra la causa que lo tiene procesado por abuso sexual simple contra su exsecretaria, Melody Jacqueline Rakauskas, y por desobediencia a una orden judicial.

En esa resolución, firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el Máximo Tribunal también desestimó su libertad provisoria. "Se desestima la presentación directa. Intímese a la parte recurrente a que, dentro del quinto día de notificada, efectúe el depósito que dispone el art. 286 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, a disposición del Tribunal, bajo apercibimiento de ejecución", sostiene la resolución de la Corte Suprema.