La Corte suspendió la transferencia de tierras al Instituto de Asuntos Indígenas

El máximo tribunal hizo lugar a los recursos presentados por el Ministerio Público Fiscal de la Nación (MPF) y el Estado Nacional-Estado Mayor General del Ejército por lo que se frenó el traspaso a título gratuito de unas tierras, que iban a ser destinadas a una comunidad mapuche.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó este miércoles la suspensión del proceso de transferencia de tierras al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) por parte del Estado Nacional en la ciudad de Bariloche.

El máximo tribunal hizo lugar a los recursos presentados por el Ministerio Público Fiscal de la Nación (MPF) y el Estado Nacional-Estado Mayor General del Ejército para suspender la transferencia de tierras a título gratuito, de acuerdo con el documento al cual tuvo acceso Télam.

El 17 de marzo de este año, el juzgado federal de San Carlos de Bariloche intimó al Poder Ejecutivo Nacional a que en el plazo de 30 días transfiriera "a título gratuito" al INAI el dominio de las tierras para su "inmediata adjudicación" a la comunidad mapuche, en respuesta a una acción de amparo que la comunidad Millalonco Ranquehue presentó a finales del 2021 contra el Estado nacional.

En tanto, el Ejército argentino y el MPF interpusieron recursos extraordinarios contra esta decisión del juzgado federal de Bariloche y la Corte Suprema decidió hacer lugar a estos recursos y suspender el proceso de traspaso de propiedad de las tierras.

Esto se debe a que la decisión de la jueza federal Silvina Domínguez "implicó avanzar en la ejecución de la sentencia de primera instancia aun cuando no se encontraban configuradas las condiciones expresamente previstas en dicho pronunciamiento para proceder de ese modo, en tanto la decisión no se encuentra firme". Sin embargo, el máximo tribunal destacó que esta decisión "no" implica "pronunciamiento sobre el fondo del asunto".

Tierras en Mar del Plata: Grabois aclaró que fueron cedidas para un proyecto agroecológico

El titular de la CTEP, Juan Grabois, salió a desmentir a Juntos por el Cambio luego de que el espacio denunciara una supuesta "usurpación" de terrenos por parte del Movimiento de Trabajadores Excluidos. Se trata de 140 hectáreas en la zona de El Marquesado, en las afueras de Mar del Plata, que serán parte de un proyecto agroecológico, iniciativa busca generar puestos de trabajo y alimentos a precios justos.

A través de un video publicado en sus redes sociales, Grabois explicó que los terrenos "totalmente abandonadas que fueron cedidas por la Agencia de Administración de Bienes del Estado a jóvenes trabajadores, cooperativistas, técnicos de alto nivel de la Universidad de Mar del Plata y del Conicet" para desarrollar un proyecto agroecológico". Y agregó: "Es un proyecto maravilloso y yo los felicito y los admiro...”.

Con información de Télam