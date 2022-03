La Justicia ordenó reponer en Comodoro Py al fiscal del Correogate que desplazó el macrismo

El juez Enrique Alonso Regueira del fuero en lo Contencioso Administrativo Federal anuló una decisión del Procurador General interino Eduardo Casal y ordenó que se reintegre al fiscal Juan Pedro Zoni como titular de la Fiscalía Federal 8 de los tribunales de Retiro. Había sido corrido en 2018 cuando avanzaba contra Macri en la causa penal del Correogate.

La Justicia ordenó este martes reponer en los tribunales federales de Comodoro Py al fiscal Juan Pedro Zoni, quien fue desplazado de su cargo durante el gobierno de Cambiemos cuando comenzaba a hacer foco en el expresidente Mauricio Macri y el caso penal que se abrió por el Correogate.

El juez Enrique Alonso Regueira, del fuero en lo Contencioso Administrativo Federal, anuló así la decisión del Procurador General interino Eduardo Casal y ordenó que se reintegre al fiscal Zoni como titular de la Fiscalía Federal 8 de Comodoro Py. Zoni había sido corrido de ese cargo a comienzos de abril de 2018 cuando apuntaba contra el entonces presidente Macri en la causa penal que se abrió por el intento del primer mandatario de condonar una millonaria deuda de su familia con el Estado.

Luego de ser apartado, Zoni inició una demanda en pos de lograr que se revirtiera la decisión de Casal, quien lo desplazó en un claro gesto hacia Macri. Hacía apenas unos meses que Casal estaba al frente del Ministerio Público Fiscal, en lugar de Alejandra Gils Carbó. Este martes, el titular del juzgado Nº 1 del fuero Contencioso Administrativo asestó un duro revés al Procurador General interino y expuso la maniobra que lo tuvo por protagonista. Es que Alonso Regueira le dio la razón a Zoni y ordenó que se lo reinstale en los tribunales de Retiro: “Haciendo lugar a la demanda promovida por Juan Pedro Zoni contra el Estado Nacional –Procuración General de la Nación–, declarando la nulidad de la Resolución MP 69/18 y sus similares 89/18 y 113/18 y, por ende, ordenando que reintegre al actor en su cargo, como Fiscal titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°8 de la Capital Federal”, escribió el magistrado.

La excusa para desplazar al fiscal Zoni de Comodoro Py fue que el concurso que ganó era para una fiscalía en Santiago del Estero (fiscalía que no estaba operativa). Tras su concurso, Zoni le envió una nota a la entonces procuradora Alejandra Gils Carbó donde se puso a disposición para "que me asigne en carácter de subrogante en cualquier otra Fiscalía vacante, hasta tanto sea habilitada la dependencia para la cual fui designado”. El 29 de diciembre de 2014, Gils Carbó lo asignó a la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N 8, que estaba vacante tras el pase del fiscal Gerardo Ramón Di Masi a los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Capital. El 27 de agosto de 2015, Gils Carbó dispuso el traslado definitivo de Zoni a Comodoro Py. En abril de 2018, cuando Zoni se volvió un fiscal molesto para Macri, Casal lo desplazó de Comodoro Py y no lo envió a la fiscalía de Santiago del Estero, que seguía sin estar activa, sino que lo ubicó de forma interina en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 34.

Zoni intervenía –y con protagonismo- en la causa penal del Correogate, que se inició tras conocerse el intento de Macri de condonarle más de 70.000 millones de pesos a su familia. El juez del caso era –y sigue siendo- Ariel Lijo, que avanzó poco y nada en esa pesquisa, que sigue activa en los tribunales de Comodoro Py. Zoni había imputado a Macri, al ex ministro de Comunicaciones Oscar Aguad y al entonces director de asuntos jurídicos de aquel ministerio, Juan Manuel Mocoroa, además de a los directivos de SIDECO, SOCMA y Correo Argentino.