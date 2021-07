Yedlin destrozó a Petri por las operaciones del macrismo contra el Gobierno por la vacunación

El diputado del Frente de Todos cruzó fuerte al de la UCR mientras discutían sobre el DNU firmado por el presidente para modificar la ley de vacunas. "Es una falta de respeto", manifestó.

Durante el debate en de la Comisión Bicameral Permanente en Trámite Legislativo por el reciente Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por el presidente Alberto Fernández modificando la Ley de Vacunas, el diputado del Frente de Todos Pablo Yedlin y el de la Unión Cívica Radical -parte de Juntos por el Cambio-, Luis Petri fueron protagonistas de un intercambio de opiniones acerca del manejo de las medidas sanitarias y la campaña de vacunación. Yedlin cruzó fuerte al diputado macrista y le objetó usar políticamente la pandemia y decir "falacias".

En primer lugar, Petri mostró su molestia porque, al parecer, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, junto a Vilma Ibarra y Cecilia Nicolini no contestaron sus preguntas en relación al tema discutido. A pesar de mostrarse preocupado por la situación sanitaria, el diputado de la UCR no se mostró a favor de la ley al momento de realizar la votación y frente a esto explicó: "Cuando se da la discusión, el subsecretario de Planificaciones Administrativas del Ministerio de Salud, Mauricio Monsalvo, dijo que tenía a la vista precontratos con Pfizer, con AstraZeneca y con Jonhson&Johnson. Y además, que ya había celebrado un contrato del Gobierno con Covax por el 10% de la población".

Tras esto, remarca que cuando se sanciona la ley de vacunas "solo se mantuvo en pie el (contrato) de AstraZeneca" y a partir de esto acusa que la normativa "terminaba siendo un traje a medida de los laboratorios" disminuyendo la oferta de vacunas. "Están llegando tarde, hace dos meses que las vacunas están aprobadas para que chiquitos de entre 12 y 18 años cuenten con ellas. Hace dos meses que podrían estar aprobadas y estar en la Argentina", acusó mientras disparó contra el Gobierno diciendo que es "incapaz" de inmunizar y llamó a "hacerse cargo" de los más de 96 mil fallecidos.

Luego de acusar directamente a Yedlin por haber dicho que no se debía cambiar la ley por Pfizer, este no dudó en contestarle duramente. "Hay, evidentemente, algunos diputados que están complicados en sus elecciones locales y usan el tema de la pandemia, los muertos y las vacunas para un tema electoral. Es claramente el caso del diputado opinante. Aparte, dice falacias constantemente, yo no sé porque habla de temas que no conoce, no sabe o no entiende".

En relación al Plan de Vacunación, el diputado del Frente de Todos dejó en claro: "Cuando se habla de la cantidad de muertos en pandemia, hay que entender que las vacunas llegaron a la mitad de esta. Digo porque sino da la sensación de que no hubiésemos querido vacunar o que el mundo no haya tenido muertos por pandemia". Mientras que sostuvo: "Cuando se habla de vacunar a los niños, que tanto dice defender... Su gobierno no compró y no por pandemia, sino porque no quiso y eran caras las vacunas para el meningococo o dejó vencer las vacunas para el sarampión en depósitos sin usar y destruyó al Ministerio de Salud".

Por otro lado, manifestó que su discurso se trataba de "una falta de respeto" ya que, en su momento, "no votó la ley de vacunas". Apuntando directamente contra Petri, apuntó: "Tengo que reconocer que hubo opositores que estuvieron a la altura de estas circunstancias, no es el caso del preopinante que ni votó la ley de vacunas, ni dio una herramienta y seguramente, hoy también va a abstenerse para votar el DNU". Y sentenció: "Que quede claro quiénes son los que se van a hacer responsables cuando volvamos a analizar quién hizo qué, quién denunció con envenenamiento, quién optó por el dióxido de cloro, quién estuvo en contra de las vacunas y quién en contra de las restricciones y quiénes estuvimos a favor de la vida de los chicos, de los grandes y de los viejos en Argentina".