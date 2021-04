Wado de Pedro le pidió a la oposición que "no sea irresponsable" ante el COVID

Un rato después de la reunión en Casa Rosada, el Ministro del Interior, Eduardo Wado de Pedro, habló sobre la pandemia y la situación que vive el país. Al respecto, sobre la llegada de nuevas cepas, le pidió a los dirigentes de la oposición que "no sean irresponsables" porque, de esa forma, "se puede generar una nueva cepa".

El Ministro habló con el programa "Ver y Rever" en TN y, al hablar de la pandemia, aseguró: “Cuando uno ve que en Brasil están cerca de los 400.000 muertos y ya hay una cepa nueva, con total sinceridad les pido a los dirigentes de la oposición que son antimedidas que no seamos irresponsables". En ese sentido, aseguró que el diálogo con la oposición no es malo ya que se da "un diálogo sincero y verdadero que se da entre los dirigentes políticos. La reunión en el Congreso con Ritondo, Negri y López fue muy buena". No obstante, luego destacó: " Pero después tenés un comunicado como el de Cambiemos donde terminar sobresaliendo algunas voces como la de Macri o la de Bullrich que tienen una lógica de hacer daño".

Por otro lado, una vez más, el ministro del Frente de Todos añadió: "A ellos se los veía muy compenetrados con la necesidad de cuidar la salud de los argentinos, y con mucha voluntad de participar de un ámbito de seguimiento de la pandemia".

Más allá de esta situación, De Pedro también habló sobre la situación que vive el país respecto a los nuevos casos y a los más de 27 mil contagios que se registraron en las últimas 24 horas. "En la reunión de ayer lo que se escuchó de parte de los profesionales de la salud tiene que ver con la mutación del virus" y, además, agregó: "ya estamos teniendo circulación de las nuevas cepas, y para algunos la segunda ola es una nueva pandemia".

Con respecto a lo que puede ocurrir en las próximas horas a partir de nuevas medidas, Wado de Pedro indicó: "Lo que nosotros tenemos que hacer es aprender de la experiencia de la primera ola, organizarnos bien porque la segunda ola viene en serio, con mucha más velocidad de contagio y mucha más peligrosidad”