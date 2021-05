Restricciones COVID-19: Larreta anunció confinamiento total y suspendió las clases

La Ciudad decidió suspender las clases y no dictarlas ni siquiera de manera virtual. Los días se recuperarán en diciembre.

Después de semanas de rebeldía, la Ciudad de Buenos Aires se plegó a las medidas restrictivas adoptadas por el Gobierno nacional y el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, anunció el confinamiento estricto en el territorio porteño con la suspensión de las clases durante la próxima semana, días que se "recuperarán" del 20 al 22 de diciembre de manera presencial. De este modo, pasó de un extremo a otro: de exigir la apertura de colegios en pleno brote pandémico a directamente no dictar materias. Además, sólo se permitirá la apertura de comercios de cercanía, quedará restringida la circulación, se cancelarán actividades económicas y sociales.

El Gobierno porteño terminó de delinear las medidas durante la tarde noche del jueves y decidió comunicarlas después de Nación para conocer la letra chica de los anuncios. Horas antes de la difusión, explicaron que el objetivo fue dar un mensaje de unidad para generar mayor cumplimiento de las disposiciones a más de un año de iniciada la pandemia del coronavirus.

Hasta el miércoles, el plan indicaba una fase 1 sólo para los fines de semana con libertad de circulación pero los casos no bajaron, hubo más de 35 mil contagios diarios y la Ciudad volvió a un promedio de tres mil positivos cada 24 horas. Después de un encuentro largo entre Larreta, Alberto Fernández y el resto de los gobernadores del país, las administraciones definieron respaldar las medidas para poder ganar tiempo y aprovechar al máximo las millones de vacunas que llegarán en los próximos días.

Actualmente, el distrito porteño tiene el 83,8% de camas ocupadas para casos graves - quedan 81 de las 500 totales -, el 43% de las moderadas 854 libres de un total de 1.500 - y un 12,9% de las leves - 4.354 sobre 5.000 -. Sólo la ocupación de camas UTI ubica a la Ciudad en la zona de alarma epidemiológica, según los datos oficiales del Gobierno local.

Después de destacar la "preocupante situación sanitaria", Larreta enfatizó tres pilares para hacer frente a la pandemia: el fortalecimiento del sistema sanitario, la ampliación de los testeos y el plan de vacunación: "Al día de hoy recibimos por parte del Gobierno nacional más de 996 mil vacunas y ya aplicamos el 99%. El 100% de las personas mayores de 70 años y el 91% de las de entre 60 y 69 empadronadas ya se vacunaron con al menos 1 dosis. En los próximos días esperamos recibir más de 350 mil vacunas y vamos a dar los turnos a medida que lleguen", dijo.

Cerca del jefe de Gobierno reconocieron la necesidad imperiosa de cerrar todo de forma urgente y estricta para frenar la escalada de casos, sobre todo porque aún resta enfrentar el invierno y, si no se logran bajar los casos, el sistema sanitario lo afrontará desde el pico del Everest. Ya no meseta, mucho menos llanura. De todos modos, temen que la falta de humor social derive en incumplimientos pero esperan que el mensaje de unidad genere más respeto.

Las nuevas medidas

Según explicó el presidente Alberto Fernández, del sábado 22 al domingo 30 de mayo habrá fase 1 en todos los distritos que se encuentren bajo la categoría de riesgo alto o alarma epidemiológica. A partir del lunes 31, volverán las restricciones actuales - prohibición de circulación entre las 20 y las 6 de la mañana, clases virtuales y comercios cerrados desde las 19 - y el primer fin de semana de junio también será bajo un confinamiento estricto.

Con el nuevo escenario - 3.045 infectados y 57 muertes sólo en la Capital Federal -, el Gobierno porteño definió suspender las clases por una semana con la intención de "recuperar" los días de forma presencial entre el 20 y el 22 de diciembre con el compromiso de que el 31 de mayo "lo primero que se van a abrir son las escuelas".

La medida podría generar cortocircuitos dentro de la alianza opositora, no sólo porque todos los dirigentes de Juntos por el Cambio defendieron la apertura de escuelas a capa y espada en las últimas semanas sino porque la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, volvió a hacer foco en el tema y aseguró que "el Gobierno no escucha" el "reclamo" de quienes no pueden acceder a una educación virtual: "No vamos a dejar de luchar, nadie les puede robar el derecho a progresar", agregó. Si bien el mensaje mencionó al distrito bonaerense, también fue una marcada de cancha a un Horacio Rodríguez Larreta que "abandonó los principios" opositores cuando decretó la bimodalidad del nivel secundario.

Además, estarán prohibidos los encuentros sociales tanto en espacios abiertos como en espacios cerrados y en todos los ámbitos. El transporte público continuará siendo exclusivo para esenciales y sólo se permitirá la circulación para actividades de cercanía, como realizar compras en comercios o ir a la plaza a caminar pero sin hacer permanencia. De hecho, los patios de juegos van a estar cerrados y sólo se permitirán deportes individuales sin reunionismos.

Por otra parte, para generar más controles, se cerrarán 71 accesos y egresos a la Ciudad sobre un total de 127. Los habilitados quedarán sólo para quienes tengan permisos que serán requeridos por la Policía de la Ciudad y las Fuerzas Federales.

Los comercios esenciales podrán seguir abiertos con protocolos, pero los no esenciales deberán atender de la puerta hacia afuera. En tanto, los gastronómicos podrán trabajar en la modalidad de delivery o retiro en el local pero sin ingresos a las instalaciones. También se van a cerrar los clubes y no estarán habilitadas las ceremonias religiosas.

En cuanto a los edificios, se cerrarán todos los espacios comunes para evitar reuniones sociales que tampoco se pueden hacer en el ámbito privado y para garantizar el cumplimiento, los distintos equipos del Gobierno se van a focalizar en garantizar el respeto de las medidas por lo que se van a reforzar los controles en los centros de trasbordo y en los accesos del subte.

En los accesos y egresos de la Ciudad habrá controles de los permisos, en las calles, plazas y parques se va a controlar el cumplimiento con 3.000 concientizadores del equipo de la Ciudad y se van a intensificar los controles para evitar las reuniones sociales en espacios cerrados. Habrá más de 5.000 personas del equipo del Gobierno para recorrer edificios y dejar folletería informativa.

