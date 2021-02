Recalde cruzó a Rodríguez Larreta: "Debería haberse vacunado"

El senador nacional Mariano Recalde (Frente de Todos) cruzó al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por no haberse vacunado contra el coronavirus. “Debería haberse vacunado para cuidarse y no contagiar a los demás. Por no vacunarse pudo haber contagiado a otros".

En declaraciones a FM La Patriada, el senador afirmó sobre Larreta: "Debería ser más explícito y promotor de la vacuna”, dijo el referente de la oposición porteña. Por otro lado, confirmó: “Me gustaría liderar el PJ de la Ciudad”.

Si bien marcó que “falta un tiempo para que se presenten las listas", aseguró que desde la oposición porteña se está "trabajando para normalizar el partido y darle una renovación al PJ para empujar nuestros objetivos". Sobre este tema, confesó: "Me gustaría poder liderarlo, claro que sí”.

Asimismo, el senador contó: "En la elección de medio término esperamos poder aumentar la representación del Frente de Todos en la Legislatura para poder seguir dando el debate con más fuerza y en 2023 cambiar el gobierno de la Ciudad para que haga otras cosas, que construya escuelas, promueva espacios públicos”.

En cuanto a la vuelta a las clases presenciales, señaló: “Las clases tienen que arrancar. Pero esa presencialidad tiene que ir acompañada de medidas, ser gradual y contar con un Estado presente. ¿Qué pasa con los alumnos que tienen familiares de riesgo? ¿Y con los que no pueden ir?”. Y remató: “La presencialidad que falta es la del Estado en la planificación de las clases”.

“Lo que ha hecho el Gobierno de la Ciudad es un anuncio marquetinero. Al mismo tiempo redujo el presupuesto escolar, el Plan Sarmiento. Es muy difícil la presencialidad en estas condiciones, se desentiende el gobierno y que se arreglen las familias”, enfatizó. En la misma línea, agregó: “Hay 20 mil niños sin vacantes, es muy cínico que pidan por las escuelas cuando se dedicaron en Nación y Ciudad a despreciar la educación pública”.

Por otro lado, también habló sobre la posibilidad de suspender las PASO: “Es una buena herramienta la primaria, me parece que a priori no la cambiaría en función de la situación sanitaria”. Así y todo, no le cerró la puerta a la posibilidad: “Pero si la situación sanitaria se complica, se podría tomar una situación así que requiere del consenso político”.