Pichetto: "No creo que lleguemos a decidir a quién se le pone el respirador"

El Auditor General de la Nación y ex candidato a vicepresidente, Miguel Ángel Pichetto, consideró este domingo que los sistemas público y privado de salud "van a responder" a la pandemia y no llegará el momento de elegir a quién se le da una cama.

"El sistema médica argentino, tanto el público como el privado, soportó la pandemia cuando no sabíamos la gravedad de este fenómeno. Creo que el sistema público y privado van a volver a responder. No creo que llegue eso de tener que decidir a quién se le pone el respirador y a quién no", sostuvo Pichetto en diálogo con Radio Rivadavia.

En tanto, expresó que "la política requiere acuerdos de fondo", por lo que "en algún momento va a haber que encontrar cuatro o cinco ejes centrales para la Argentina".

"También hay que bajar las armas y salir de la confrontación. Juntos por el Cambio no ha sido una oposición salvaje. Ha tenido actitudes de acercamiento a través de los gobernadores y también del Congreso. En la Cámara de Diputados ha habido acuerdos y diálogos", subrayó el ex senador.

Para Pichetto, el único camino es la "vacunación masiva"

Respecto al cierre de los colegios, manifestó: "El cierre de la escuela no tiene consenso en la opinión pública. El lugar es un foco muy mínimo de contagios. Esa medida es muy extrema. No creo que sea un tema que tenga que dirimir la Corte Suprema".

En cuanto a los conflictos entre Ciudad, Provincia y Nación, señaló que el único "camino de salida" es "la vacunación masiva". "La vacunación es el proceso que ha permitido volver a una vida más normal. El Gobierno en este plano tiene que revisar las gestiones realizadas. Hay temas que todavía no se han concretado. Hoy se ve nítidamente el incumplimiento de una de las empresas más importantes", indicó.