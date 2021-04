Tras la decisión del Gobierno de Córdoba de no acatar las decisiones de Nación para restringir la circulación, el presidente del Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba (CMPC), Andrés de León, alertó que mientras el Ejecutivo provincial anunció que va a duplicar la cantidad de camas críticas de terapia intensiva, como parte de la estrategia sanitaria para afrontar la segunda ola de coronavirus, “no hay profesionales de salud para atenderlas”.

De León manifestó a Télam que una terapia intensiva necesita un médico cada seis camas, ocho como máximo, y “en Córdoba hay uno cada diez". "Por lo tanto ya tenemos una importante sobrecarga de nuestros terapistas de alrededor del 25%. El sistema no está relajado", aseveró y alertó: "El sistema está desbordado, cansado y estresado desde hace más de un año”.

El martes pasado el gobernador Juan Schiaretti había anunciado que para esta nueva etapa de pandemia se va a ampliar a 3.751 las camas críticas de Covid 19, más del doble de la demanda del 2020.

Sin embargo el titular del CMPC subrayó que “aumentar las camas de nada sirve si no hay quien las atienda" y reclamó: "Necesitamos profesionales de las distintas especialidades, porque también tenemos que atender patologías no Covid. No vamos a dejar de atender otras patologías críticas para que haya más camas Covid”.

En ese sentido, sostuvo que el año pasado en algunos hospitales de Córdoba las terapias estuvieron cerradas porque “disponían de camas, respiradores y monitores pero no contaban con personal para atenderlas”.

La entidad, que nuclea a todos los médicos de Córdoba, mantiene constante diálogo con las autoridades de la salud provincial sobre la situación, y uno de los problemas es que “no hay profesionales y los que hay no están interesados en trabajar en el sistema público por los bajos salarios”.

Tras los anuncios de nuevas restricciones del Gobierno nacional para la zona del AMBA, fuentes del Gobierno cordobés afirmaron a El Destape que no habrá comunicado oficial y que rigen las mismas medidas que se consensuaron hace una semana con los 427 intendentes y jefes comunales.

Las restricciones que rigen en la provincia de Córdoba son de forma, más que de efectivo cumplimiento:

De lunes a viernes los comercios cierran a las 24; mientras que los fines de semana están abiertos hasta la 1.

No hay ninguna restricción de circulación dentro de la provincia; tampoco hay que gestionar permisos de circulación.

Para hacer frente a la segunda ola de contagios de COVID-19, el martes, el gobernador Schiaretti anunció que se sumarán 850 camas a las Unidades de Terapia Intensiva provincial: 600 para el sector público y 250 para las clínicas y sanatorios privados. Actualmente el 29% de las camas críticas están ocupadas por pacientes con COVID-19. El sistema sanitario cordobés dispone de 3.753 camas de Terapia Intensiva, de las cuales 1.957 corresponden al sector privado y 1.796 del sector público.