Máximo Kirchner: "El pueblo necesita gestos fuertes y precisos de nuestro gobierno"

El presidente del Bloque del Frente de Todos en Diputados realizó un balance de las elecciones en el país y la postpandemia.

Máximo Kirchner, presidente del Bloque del Frente de Todos en Diputados y uno de los referentes de la coalición de gobierno, realizó un balance de las elecciones en el país. “Tenemos que dar señales concisas de todo el gobierno”, afirmó en El Destape Radio.

El dirigente explicó que, debido a la pandemia “fue todo muy duro” y que por ello “nuestra sociedad - y me refiero a la sociedad con una pertenencia política nuestra - se vio muy desanimada para ir a votar, el creer que 'no se va a poder”. Por eso pidió “recuperar la autoestima de la sociedad, y para recuperarla hay que dar señales concisas de todo el gobierno, y me incluyo como parte del gobierno”. “Hay que salir adelante y fue muy complejo, y quizás nos faltó estar más atentos”, analizó como autocrítica.

Respecto de la asunción para conducir el PJ de la provincia de Buenos Aires el próximo sábado 18 de diciembre, Kirchner respondió a las críticas que recibió por no haber renunciado a dicho cargo: “Néstor renunció al PJ en 2009 por la derrota contra De Narváez, y renunció al PJ nacional y quedó Daniel Scioli; y le pidió a Ballestrini que se quedara en el PJ bonaerense”.

El funcionario recordó dicha cuestión haciendo referencia al resultado electoral obtenido. “La realidad es la realidad”, enfatizó y recordó que “en 2017 Fernando Gray y Gustavo Menéndez hicieron un gran libro que empezó en 2017 e incluso nos dijeron de participar masivamente como agrupación”.

Elecciones 2021

Máximo Kirchner señaló que los resultados de las elecciones 2021 marcan "que ha sido todo muy duro y muestra que nuestra sociedad se vio muy desanimada para ir a votar. La pandemia potenció y es algo que hay que laburar mucho: cómo se está comportando la sociedad ante las consecuencias de la pandemia. Ha sido muy duro y hay que recuperar el autoestima de nuestra gente. Eso se logra con gestos claros, precisos, fuertes y concisos por parte de nuestro gobierno".

"Fue muy complejo y quizás nos faltó estar un poco más atento. Hay una política de los medios junto a la oposición que fue una campaña del desánimo", agregó.

La salud de Cristina Kirchner

El dirigente contó que su madre, la vicepresidenta Cristina Kirchner, se recupera bien de la operación. "Ella está bien, ayer estuvimos un ratito para hablar un par de temas. Ella le mete, como hacía mi viejo va para adelante. Yo la vi muy bien, ustedes la vieron el viernes en el acto", mencionó.