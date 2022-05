"Leve a moderado": advierten por la suba de casos de COVID en PBA

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, detalló cómo continúa la pandemia en territorio provincial. En diálogo con El Destape Radio dijo que “estamos en un aumento por ahora leve a moderado, por la aparición de una nueva sub variante de la Ómicron, que es la BA.2”.

Sin embargo advirtió que la crecida de contagios “no tiene por el momento ni aumento de consultas de guardia ni aumento de internaciones”. En relación a la nueva sub variante de la Omicron, BA.2, Kreplak detalló que “es una variante que produjo aumentos en el país, pero no con la intensidad que en otros países”.

“Son contagios que no tiene aumento en las internaciones ni en las consultas de guardia”, remarcó. En este sentido explicó que “con esta variante Omicron la eficacia que antes conseguíamos con dos dosis hoy la conseguimos con tres dosis”.

Respecto de la campaña de vacunación en la provincia de Buenos Aires, el titular de la cartera sanitaria dijo que “en nuestro territorio tenemos vacunación libre de las dosis. Tenemos una cobertura de casi el 90% de la primera y segunda dosis, el 50 % de la tercera, y el resto de la población es importante que se den -pasados los cuatro meses- la dosis correspondiente”.

También detalló que “la vacuna de Covid y la de la gripe se pueden aplicar el mismo día” y que “en la provincia de Buenos Aires no hay que inscribirse para la vacuna de la gripe, no es por turno”.

Por otra parte, el ministro sostuvo que “las enfermedades respiratorias se contagian especialmente cuando empieza el frío. Hay que decir que el frío no genera enfermedades, sino ciertas prácticas que hacemos antelas bajas temperaturas”. En ese sentido indicó que “lo que tenemos que hacer es, en lugares cerrados, usar el barbijo bien colocado y ventilar. Si hacemos eso el riesgo se neutralizar”.

Finalmente y consultado al aumento de los precios de los medicamentos, Kreplak destacó: “Son un bien social, quiere decir que tienen que tiene tener acceso a la población. Cuando no hay una justificación para un aumento como el aumento que estamos viendo, cada casi 15 días, es muy importante que todos sean responsables, no pueden aumentar dejando a la gente sin accesibilidad”, y agregó que “el Estado tiene que ser eficiente para controlar”.