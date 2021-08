Las mentiras en el comunicado de la Coalición Cívica que defiende a Elisa Carrió por violar la cuarentena

La líder de la Unión Cívica celebró su cumpleaños en un multitudinario festejo cuando regían las restricciones por el DISPO. Los errores en la carta.

Elisa Carrió, líder de la Coalición Cívica (CC), fue denunciada por violar las restricciones sanitarias dispuesta por el Gobierno Nacional buscando cortar con la circulación del COVID-19 en medio de la pandemia. Según lo manifestado, la dirigente celebró su cumpleaños el 26 de diciembre del 2020 en su casa de Exaltación de la Cruz, donde hubo unos 70 invitados. Frente a esto, desde el frente político que conduce actualmente lanzaron un comunicado como defensa que tiene varios ítems falsos.

Sobre el cumpleaños realizado por la abogada, expresaron: "Ante comentarios equivocados o malintencionados que se difundieron, se aclara que este encuentro fue realizado al aire libre, en respeto de todos los protocolos sanitarios y medidas preventivas, lo que fue publicado en su oportunidad por los distintos medios de comunicación". El problema en relación a este punto es que, en aquel momento, regía el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 1033/2020 que establecía la prórroga del Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (DISPO) del 21 de diciembre del 2020 al 31 de enero del 2021.

¿Cuáles eran los principales ítems de dicho DNU? En primer lugar se dejaba en claro que quedaban prohibidos los eventos culturales, sociales, recreativos, religiosos o familiares y actividades en general de más de VEINTE (20) personas en espacios cerrados. Y la misma limitación regía para espacios al aire libre si se trata de espacios privados de acceso público y de los domicilios de las personas, salvo el grupo conviviente. Lo mismo ocurría con la realización de eventos al aire libre con una concurrencia mayor a 100 personas. Es decir, la fiesta de Carrió no estaba permitida.

El comunicado de la CC agrega: "En ningún momento se ocultó a la población, además de haber sido informado a las autoridades locales. También se requirió test negativo previo a todos los invitados antes del ingreso para prevenir eventuales contagios, dado que la propia Carrió es una adulta mayor con comorbilidades". El error, después de un año y medio de pandemia, está claro: un PCR negativo no aparecía como requisito para reunirte ni que se transforme en una actividad legal.

Basándose en el decreto 1033/2020, que claramente no respetan en determinados puntos, la CC manifiesta que las restricciones del DISPO a las reuniones sociales eran para 35 de los 40 distritos de la Provincia de Buenos Aires "entre los que no se encontraba Exaltación de la Cruz", donde se desarrollo dicha reunión. Si bien en el listado principal del AMBA, donde se menciona a la Ciudad de Buenos Aires y a 35 partidos de la Provincia de Buenos Aires, no aparece; debajo se aclara que regirá para "todos los restantes partidos de PBA", es decir incluyendo dicho departamento. "De todos modos, como se relató en varios medios, el evento fue realizado al aire libre y con distanciamiento por iniciativa de la dueña de casa", completan. Aunque las imágenes, sin distancia y sin barbijos, dicen lo contrario.

Cabe destacar que en la fiesta hubo muchos políticos con una fuerte presencia del ala moderada de Juntos por el Cambio. Llamaron la atención las ausencias de Mauricio Macri y Patricio Bullrich, que no fueron invitados.