Las escuelas bonaerenses que no cumplan con el DNU serán sancionadas. A partir del lunes 19 y hasta el 30 de abril las instituciones educativas que integran el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) deberán dar clases de manera virtual y no presencial. De no acatar con el decreto del gobierno nacional podrán recibir fuertes sanciones.

16 de abril, 2021 | 20.04 Por Belén Bartoli Las escuelas que no cumplan con las medidas de restricción por coronavirus serán sancionadas. La Dirección General de Cultura y Educación bonaerense envió un comunicado a los equipos directivos, a las inspectoras e inspectores, y a las jefas y jefes Regionales, ya sea de gestión Estatal como privada en el que detalló cómo funcionarán las escuelas entre el lunes 19 y hasta el 30 de abril inclusive. Dese la Provincia se adelantó que habrá sanciones en caso de incumplimiento. De esta forma se dejó en claro que "se suspenden las clases presenciales por dos semanas en 40 distritos de la Provincia de Buenos Aires fuertemente afectados por la segunda ola de COVID 19", siendo las localidades que conforman el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Según solicitó Provincia "las escuelas permanecerán abiertas con las dotaciones de docentes y auxiliares necesarias para facilitar el intercambio de materiales educativos para estudiantes y familias". Además "las y los estudiantes seguirán con sus clases en el marco de la continuidad pedagógica no presencial en todos los niveles y modalidades de enseñanza", tanto para la gestión estatal como para la privada. Dicha medida, "de carácter temporal acotado, tiene como objetivo disminuir la circulación en la vía pública y el uso del transporte público" en Almirante Brown, Avellaneda, Berazatagui, Berisso, Brandsen, Campana, Cañuelas, Ensenada, Escobar, Esteban Echeverría, Exaltación de la Cruz, Ezeiza, Florencio Varela, General Las Heras, General Rodríguez, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, La Plata, Lomas de Zamora, Luján, Marcos Paz, Malvinas Argentinas, Moreno, Merlo, Morón, Pilar, Presidente Perón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, San Vicente, Tigre, Tres de Febrero, Vicente López, y Zárate. Fuentes gubernamentales detallaron a El Destape que, de no cumplir con el decreto del gobierno Nacional, los establecimientos educativos “pueden ser sancionados”, ya sea con un “apercibimiento hasta la potestad de perder la habilitación”, dependiendo la magnitud de la norma incumplida. Vale aclarar que en el resto de los 95 distritos de la Provincia de Buenos Aires “las clases presenciales continúan como hasta ahora”. Según explicaron en el comunicado enviado, "la evidencia registrada ha permitido corroborar que las medidas establecidas en el Plan Jurisdiccional para el regreso seguro a las clases presenciales han sido efectivas para mitigar el riesgo de propagación del virus en el ámbito escolar y para garantizar una presencialidad cuidada para el conjunto de las comunidades educativas". Amén de ello, todas las escuelas "permanecerán abiertas con las dotaciones de docentes y auxiliares que sean necesarias para mantener el vínculo pedagógico con los y las estudiantes y sus familias desde una política de cuidado, favorecer el intercambio de recursos y materiales educativos, desarrollar tareas administrativas y de limpieza y desinfección, contribuir con la consecución de las obras previstas y coordinar la continuidad de las prestaciones alimentarias, entre otras actividades que, a través de la resolución 415/21, se han definido de carácter no interrumpible". Para ello la cartera educativa bonaerense "continuará acompañando la tarea de las y los docentes a través de orientaciones pedagógicas enriquecidas a partir de la experiencia del año lectivo 2020 y de los materiales educativos multimedia alojados en la plataforma de navegabilidad gratuita del estado provincial 'Continuemos Estudiando'". Asimismo, "se enviarán a las escuelas recursos adicionales para solventar la impresión de materiales educativos" y solicitaron "darle prioridad en la entrega de los materiales a estudiantes que no posean conectividad y/ o que presenten dificultades para el acceso a los materiales educativos elaborados por sus docentes". Por otra parte, "se continuará brindando soporte técnico para el desbloqueo de netbooks a estudiantes, que hasta el momento se han desbloqueado 123.000, y prestando a docentes y estudiantes el equipamiento informático que poseen las escuelas. Las escuelas que tienen wifi dejarán sus conexiones abiertas para que las familias vecinas las puedan usarlo y se continuará trabajando con los municipios para ampliar el acceso de la conectividad, convocando también a las fábricas y comercios de cercanía a que se sumen solidariamente como parte de una iniciativa comunitaria". En los 95 distritos de la Provincia de Buenos Aires donde las clases presenciales continuarán, "se reforzará el plan de vigilancia epidemiológica, el monitoreo permanente a través de la Plataforma Cuidar Escuelas y el cumplimiento de las pautas y medidas de cuidado para toda la comunidad educativa, poniendo el énfasis en la ventilación de las aulas".

