Yanina Latorre no seguirá en LAM.

La noticia sacudió al mundo del espectáculo: Yanina Latorre se despidió de LAM después de una década como una de las figuras más emblemáticas del ciclo. El anuncio lo hizo Ángel de Brito este viernes 19 de diciembre al comienzo del programa, cuando confirmó que sería el último día de la panelista en el estudio, dando inicio a una despedida cargada de recuerdos, emociones y también definiciones clave sobre su futuro.

El conductor recibió a Latorre con un abrazo y no ocultó la importancia del momento. “Ahora tenemos una fiesta después del programa, y ya está y cerramos”, dijo De Brito, mientras que Yanina respondió con naturalidad: “Algún día iba a terminar”. La producción le obsequió una planta y, fieles a su estilo, ambos protagonizaron un ida y vuelta irónico en el que dejaron en claro el cariño y la complicidad construidos a lo largo de diez años.

¿Por qué Yanina Latorre no seguirá en LAM?

Pero más allá del homenaje, en las últimas horas se conoció el verdadero motivo de su salida. Lejos de un conflicto interno o una ruptura con la producción, Yanina Latorre deja LAM para enfocarse de lleno en dos proyectos que hoy ocupan el centro de su agenda: su programa de radio en El Observador y su participación en MasterChef Celebrity.

Justamente, sobre el reality gastronómico, Yanina habló con dureza en su ciclo radial luego de que se filtraran imágenes de su participación. “Yo era la culpable de todo, hasta que se dieron cuenta de que no, porque estaba adentro cocinando”, explicó, y apuntó contra las filtraciones: “Hay un topo ahí adentro que es el que vende todo”.

Sin filtros, también descartó que la información haya salido desde la producción. “Por la posición desde donde se sacó la foto, ya sé quién fue y no es un productor”, aseguró, y fue aún más directa: “Cuando se filtra algo, son los mismos participantes los que lo cuentan porque nadie más se entera de nada”.

Yanina Latorre estará en MasterChef Celebrity.

Así, Yanina Latorre cierra un ciclo histórico en LAM no por escándalos ni peleas, sino por crecimiento profesional y nuevos desafíos. Con la radio como prioridad y MasterChef Celebrity como apuesta televisiva fuerte, la panelista más filosa del espectáculo argentino deja el programa que la convirtió en figura, pero no la pantalla ni la polémica.