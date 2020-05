La Ciudad desmintió a Clarín y aclaró: “No creemos en la estrategia de contagio controlado”

El ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, descartó un cambio de enfoque del distrito con respecto a la pandemia de coronavirus, pero aclaró que adecuarán cada disposición del Gobierno nacional de acuerdo a la evolución de los casos.

En conferencia de prensa, el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, aclaró: “No creemos en la estrategia del contagio controlado” y planteó que desde el Gobierno de la Ciudad buscan “tener la menor cantidad de contagios posible”.

“Entendemos las múltiples dimensiones del ser humano y una esencial es la económica, porque no se trata de que no se enfermen de una enfermedad y se enfermen de tantas otras cosas”, planteó el funcionario.

En ese sentido, indicó que no tienen una forma de proyectar un “contagio controlado” porque los elementos técnicos no son precisos. Por eso, continuarán analizando semana tras semana cómo evoluciona la curva de casos positivos y en virtud de ello se establecerán nuevas pautas de cumplimiento en el marco de la cuarentena.

“Tiene que tener en claro la población que esas decisiones primero vayan para un lado y luego vayan hacia otro, de acuerdo a cómo veamos la evolución”, remarcó.

Ante esta explicación, quedó expuesta otra mentira de Clarín de una nota que hablaba de que la Ciudad cambiaría su estrategia de cuarentena. “’Nos tenemos que contagiar’. El funcionario porteño habla con voz firme y repite la consigna en la charla de este lunes con Clarín. ‘Nos tenemos que contagiar’, dice otra vez en menos de un minuto. Aunque parezca un contrasentido en medio de una pandemia, el estiramiento de la cuarentena y la relativa baja cantidad de casos y muertes por coronavirus, puso al Gobierno porteño en una situación de quiebre”, dice la noticia de hace unos días en el portal opositor.

Según el multimedio, a partir de la semana que viene se flexibilizará el funcionamiento en ciertas actividades y podría empezar a recorrerse una nueva curva sanitaria: con la vacuna aún como un sueño lejano, algunos ministros sugieren "inmunizar a la población" de modo natural y controlado; esto es, que se vaya contagiando la mayoría de los vecinos, preservando a los grupos de riesgo.

No obstante, Quiróz insistió: “El debate de si podemos tomar nuevas medidas no lo hemos terminado. Estamos haciendo un análisis técnico de cada posibilidad pero todavía no estamos en condiciones de adoptar ninguna decisión”.