Durante la videoconferencia que encabezó el presidente Alberto Fernández, en el que se anunció un refuerzo en el sistema público de salud ante la pandemia por el COVID-19 y un bono de $6500 por tres meses a los médicos y médicas del país, Axel Kicillof se refirió al fallo del fuero Contencioso Administrativo en el que “garantizó” las clases presenciales en Capital Federal. “Recurrir al a justicia, y sobre todo cuando está fuera de jurisdicción, es la peor de las respuestas”, afirmó el Gobernador y agregó que “días atrás hablábamos de lawfare, y ahora se usa, como en este caso, para impedir que un decreto nacional cuide a quienes tiene que cuidar”.

“Me parece repugnante que, no solo de manera injusta e inadecuada, sino fuera de derecho se use a la justicia para perjudicar a los que tienen que ser cuidados. Alguien se va a tener que hacerse responsable”, disparó el mandatario contra el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Asimismo, acusó al macrismo de estar "en campaña electoral", en medio de la escalada de casos. "Nosotros estamos en campaña del cuidado y de vacunación", se diferenció.

Del acto participaron también el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis y la Ministra de Salud, Carla Vizzotti y el Presidente anunció un bono de $6.500 por tres meses a personal de la Salud. “La provincia de Buenos Aires entró de lleno en la segunda ola junto con la ciudad de Buenos Aires”, detalló el gobernador y agregó que “en el AMBA tenemos el epicentro de la segunda ola, donde el nivel de contagios, primero es en la Ciudad y luego en los municipios de manera muy elevada”.

Sin embargo, destacó: “En los 100 municipios del interior de la Provincia conservamos la presencialidad en las escuelas, son 4 millones de habitantes, un 25% más que en CABA, lo que demuestra que no nos enamoramos de determinadas medidas, simplemente que, como ocurre en todos los lugares del mundo, se trata de combatir una pandemia con todos los elementos que tenemos a mano”.

El gobernador ratificó nuevamente que en la provincia de Buenos Aires se adhiere “al decreto como algo formal, porque los decretos están por encima de cada una de las jurisdicciones” y dijo: “Ahora estamos de nuevo poniendo la bandera de la vida y la salud adelante de todo porque lo que empieza a ocurrir es que se llenan las camas de terapia intensiva, esto ya sucede en Capital Federal, y ya hay algunos municipios que nos están pidiendo estar en Fase 2 para que apliquemos esta suspensión de actividades por la cantidad de contagios”.

De esta manera la máxima autoridad provincial finalizó su discurso indicando que “a veces enfrascarnos en discusiones y chicanas electorales no sirve para nada". Y disparó, indirectamente contra el macrismo: "Algunos están en campaña electoral, nosotros estamos en campaña del cuidado y de vacunación”. En contraposición, detalló: “Ya tenemos 2.229.000 vacunados con la primera dosis. Preferimos ser antipáticos a ser absolutamente irresponsables y hacer política con la vida y la muerte”.