José Luis Espert dio positivo de COVID-19

El economista José Luis Espert informó este viernes por la tarde que dio positivo de coronavirus luego de hisoparse por ser contacto estrecho. Si bien no dio detalles en relación a la sintomatología que lo atraviesa por estar contagiado de la enfermedad, parece encontrarse bien de salud y se mantendrá aislado en su domicilio hasta dejar atrás el cuadro.

A través de sus redes sociales, el excandidato presidencial informó: "De acuerdo a los protocolos, me hisopé y di COVID positivo". Y agregó: "Ahora cumpliré con el aislamiento y retomaré mis actividades cuando reciba el alta médica para seguir defendiendo las ideas de la libertad y el sentido común. ¡Gracias a los que se preocupan por mi salud!".

Durante los últimos días, Espert debió suspender su gira por diferentes ciudades en campaña política. Por medio de Twitter, había expresado: "Hoy iba a visitar Chivilcoy pero no fue. Anoche mi esposa me comentó por teléfono que iba a hisoparse. Por precaución volví temprano a Buenos Aires y al llegar me enteré que su resultado fue positivo". Ya en ese momento había avisado que se mantendría aislado por 10 días.

El mensaje en redes:

Más allá de suspender sus visitas por la provincia de Buenos Aires, Espert había estado en Mercedes durante los últimos días, reunido con vecinos y periodistas, en el Laboratorio Melacrom -empresa tecnológica dedicada al control integran de calidad en alimentos-. También visitó otros sitios de la localidad mientras se esperaba por su presencia en, además de Chivilcoy, la ciudad Juan Bautista Alberdi en el partido de Leandro N. Alem.