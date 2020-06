Intendente de Córdoba distinguió a un periodista de Clarín que atacó al kirchnerismo

En un acto realizado en la Municipalidad de Córdoba, el intendente cordobés Martín Llaryora reconoció a Gustavo Tobi por su medio siglo como conductor y movilero de El Doce, el canal del Grupo Clarín en Córdoba.

El sitio oficial de la Municipalidad de Córdoba publicó: “En nombre de todos los cordobeses, el intendente Martín Llaryora entregó una plaqueta a Gustavo Tobi, en reconocimiento a su trayectoria, y en agradecimiento por haber sido parte de la vida de miles de familias, quienes a través del El Doce compartieron sus almuerzos con este gran periodista. Gustavo deja un gran legado, retirándose de la pantalla después de hacer durante tantos años periodismo con honestidad intelectual e informando con rigurosidad y responsabilidad”.

El pasado viernes 29 de mayo, Tobi dejó su labor como conductor del noticiero del mediodía de El Doce, y en homenaje a su trayectoria, el intendente le había enviado un saludo por el mismo canal del Grupo Clarín: “Gustavo, este reconocimiento que hoy todos los cordobeses te dan es fruto de ese reconocimiento, sincero, ganado en virtud a tu honestidad intelectual. A decir las cosas como son, como las sentís. A defender el interés de los cordobeses y también del interior federal de la Argentina. Gustavo, ha sido un placer que nos informes”, señaló Llaryora el mismo viernes 29.

Ese mismo día, el gobernador Juan Schiaretti también le envió un mensaje al conductor y movilero por su labor: “Córdoba se siente orgullosa de tener un periodista como Gustavo Tobi. Me acuerdo Gustavo que vos cubriste hechos trascendentes para la historia de Córdoba y para la historia del mundo, como fue la cobertura del Cordobazo, donde te vi cubrir ese hecho histórico. Como fue también, la llegada del primer hombre a la Luna. Y vos reflejás con eso, el espíritu que tenemos los cordobeses; y siempre, siempre, Gustavo, trabajaste defendiendo la libertad de prensa. Y la libertad de prensa es un puntal indispensable para el funcionamiento de la democracia. ¡Gracias Gustavo por todo lo que le diste a Córdoba, gracias por todo tu trabajo”.

Sin embargo, el día antes, el jueves 28 de mayo, Tobi había sido denunciado ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), por el colectivo Más Democracia, por haber declarado en el mismo canal del Grupo Clarín: “Lamentablemente hay sectores que han vuelto, pero han vuelto… ¿viste cómo son los piojos resucitados?, vos a los piojos los tenés que matar, porque si no lo matás al piojo, el piojo resucita y pica con más fuerza. Decían que Macri había terminado con el kirchnerismo y yo les dije 'Ustedes están totalmente equivocados'”.

En el matinal de El Doce, El Show de la Mañana, que conduce Aldo Ghizzardi; Gustavo Tobi se despachó con su furia antidemocrática: “Hay unos avances totalitarios de un nivel tan desembozado que es lo que realmente me preocupa. Porque yo creo que este tema de la pandemia, el virus va a pasar; pero el virus del totalitarismo que está instalado en nuestro país, eso no pasa más. Ya lo decía Alfonsín hace mucho tiempo, el enano fachista que todos tenemos adentro”, dijo Tobi y Ghizzardi asintió: “Decís que está apareciendo”.

Tras los dichos del conductor del noticiero del Grupo Clarín, el dirigente de Más Democracia, Héctor “Tri” Heredia lo denunció ante el INADI. Ahora, Heredia opinó sobre la plaqueta de reconocimiento entregada por Llaryora y los mensajes del intendente y el gobernador cordobés: “Nos parece un momento desafortunado para homenajear a una persona que se retiró del aire recientemente, bregando por el odio y la discriminación y directamente pregonando que hay que exterminar a los piojos, en alusión a la ex presidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y al movimiento popular que gobierna hoy la Argentina. Es un hecho desafortunado por donde se lo vea. No pongo en cuestión la trayectoria del periodista, más allá de las diferencias que uno radicalmente tiene con él, pero me parece que es poco oportuno. Como es poco oportuno homenajear a este hombre, también es poco oportuno haber puesto a los trabajadores municipales en situaciones de precarización y ajuste. Creo que el intendente Llaryora debe estar más preocupado y homenajear a sus trabajadores y garantizarle sus derechos; antes que homenajear íconos del periodismo de la discriminación y la intolerancia”.

El dirigente del colectivo Más Democracia, también aseguró: “Y qué esperar del gobernador Schiaretti que también saluda a la intolerancia y es intolerante de igual manera con los trabajadores y los jubilados a los que recientemente les ha brindado en el marco de la pandemia la insensibilidad de una reforma previsional que los deja más vulnerados qe antes”.

En tanto que Leyla Hadad, dirigente del partido albertista ParTE le dijo a El Destape: “Como cordobesa, la plaqueta de reconocimiento que le entregó el intendente Llaryora al señor Gustavo Tobi, no me representa. Hay múltiples voces mucho más democráticas y plurales que las de este señor, reconocido vocero de los grupos de poder como la Fundación Mediterránea. Y como peronista, me da vergüenza que Martín Llaryora y Juan Schiaretti, quienes llegaron al gobierno con el voto del peronismo, desconozcan que el señor Tobi ha tenido palabras discriminadoras hacia este espacio nacional y popular que a lo largo de décadas se ha jugado la vida, claro ejemplo fueron los luchadores de la resistencia peronista que enfrentaron la mal llamada Revolución Libertadora; los obreros y estudiantes que participaron del Cordobazo; y aquellos que fueron secuestrados, torturados y asesinados en la pasada dictadura cívico militar, Como peronista y cordobesa, me avergüenzo de que nuestros gobernantes se llamen peronistas”.