Horacio Rodríguez Larreta se vacunó contra el coronavirus

El jefe de Gobiernos afirmó que se anotó cuando se abrió la inscripción a mayores de 50 que no sean de riesgo. Se despegó del ala dura de JxC.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se vacunó contra el coronavirus. Fue este jueves a primera hora en uno de los centros de vacunación que tiene la Ciudad. Al hacerlo, dejó un mensaje que puede ser un tiro por elevación tanto para el gobierno nacional como contra el ex presidente Mauricio Macri.

A través de su cuenta de Twitter, el gobernante contó: "Llegó el día: me vacuné contra el COVID-19". Además, recordó: "Siempre dije que iba a hacerlo cuando me correspondiera y, como tengo 55 años y no tengo factores de riesgo, me tocó ahora". El mensaje se despega del sector más duro de Juntos por el Cambio, que milita la no aplicación de vacunas contra el coronavirus, y contra su ex jefe político, Mauricio Macri, quien pese a tener la edad habilitada para recibir la vacuna en Argentina decidió hacerlo en Estados Unidos, contradiciendo su propia palabra.

Llegó el día: me vacuné contra el COVID-19. Siempre dije que iba a hacerlo cuando me correspondiera y, como tengo 55 años y no tengo factores de riesgo, me tocó ahora. Por eso, hace unos días me empadroné y hoy vine al vacunatorio de la Usina del Arte. pic.twitter.com/fFIBOrOmZs

"Por eso, hace unos días me empadroné y hoy vine al vacunatorio de la Usina del Arte", indicó el jefe de Gobierno porteño y enfatizó que "la vacuna es la esperanza de volver a encontrarnos y abrazarnos". "De volver a trabajar y retomar nuestros proyectos. La vacuna es futuro", afirmó el dirigente de Juntos por el Cambio.

"Hoy viví lo que siempre me cuentan quienes ya se vacunaron en la Ciudad: el amor y la calidez que te da el equipo de salud cuando llega este momento. Gracias infinitas", manifestó Rodríguez Larreta y reflexionó para el final: "Me vacuno por mí, por mi familia y por el esfuerzo que hicimos para llegar hasta acá. Vacunarse es cuidarnos".

Vacunación en CABA

La Ciudad de Buenos Aires completó en seis días la vacunación al personal estratégico de Seguridad, informó hoy el Gobierno porteño. "El Gobierno porteño completó hoy la vacunación contra la Covid-19 para el personal estratégico del área de Seguridad de la Ciudad, que manifestó su voluntad para recibir la primera dosis", informó la Ciudad esta semana.

Más de 20.000 personas fueron inoculadas durante seis días, entre las 8 y las 17, en los vacunatorios instalados en la Usina del Arte, Parque Roca y La Rural. En tanto, el Gobierno porteño añadió que "se seguirá vacunando en sucesivas etapas al personal que no concurrió en estas instancias por distintas razones, en los lugares que se definan".

La vacunación del personal del área de Seguridad porteña comprendió a policías, bomberos. agentes de prevención, agentes de tránsito de seguridad y auxiliares que cumplan funciones en la Policía y Bomberos. Para completar el esquema de empadronados, "este fin de semana se terminó de vacunar en las sedes mencionadas a los agentes menores de 40 años", precisó.

En tanto, esta semana se abrió la inscripción para que se anoten personas entre 55 a 59 años que no tengan condiciones de riesgo.