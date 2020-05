El ministro de Salud, Ginés González García, expresó su preocupación por el aumento de casos de coronavirus en los últimos días, aunque aclaró que no se debe a la reapertura paulatina de algunos rubros de la economía sino a que el virus ingresó a los barrios populares. No obstante, confirmó que si la cifra sigue en aumento, se volverá a endurecer el aislamiento social, preventivo y obligatorio.

“Hoy en la Ciudad de Buenos Aires, el incremento de casos no tiene que ver con la apertura, sino que el virus entró a las barriadas humildes y es más difícil de manejarlo en cuanto a magnitud. No es consecuencia de que haya mayor flujo de personas”, explicó el funcionario en una entrevista en A24. En ese punto, aclaró que “Si dentro de unos días no está funcionando la apertura de actividades vamos a apretar el freno".

Aseguró: “No tenga ninguna duda de que vamos a apretar el freno. Vamos a volver a frenar, volver a la receta del aisalmiento y seguir administrándola como hemos administrado hasta ahora”. El objetivo es evitar que se llegue a un pico de contagios.

En los últimos días, se registró un alza en los contagios, pero la gran mayoría del AMBA, que es la zona del país que continúa en fase 3.

En tanto, González García se refirió a la posibilidad de que se cree una vacuna para el COVID-19, a lo cual, comentó: “Todavía en el mundo no se ha encontrado una alternativa tecnológica ni una receta, por eso, aplicamos una viejísima receta como es el aislamiento y la cuarentena”.

Asimismo, detalló que “más de cien centros mundiales están intentando encontrar la vacuna”, aunque expresó: “Me preocupa la capacidad de producción de la vacuna, cómo vamos a hacer los argentinos para acceder a ella sin que tenga un precio prohibitivo que no se pueda acceder”.

No obstante, adelantó que “la buena noticia que llegó es que hay dos importantes laboratorios del mundo están haciendo pruebas con humanos”. “Aparece más cercana la posibilidad de la vacuna”, confió, pero subrayó: “En el mientras tanto, lo que hacemos como estrategia y política es evitar el gran impacto negativo que puede haber en una pandemia. Tenemos que aprender a convivir con la enfermedad”.