Fuerte advertencia de la provincia de Buenos Aires a los intendentes del interior que quieren abrir la cuarentena

La ministra de Gobierno bonaerense, Teresa García, aseguró este jueves que en la nueva etapa del aislamiento social por la pandemia de coronavirus que se inicia el lunes "no habrá una apertura" en el conurbano, reclamó "prudencia" a los intendentes del interior que exigen nuevas habilitaciones y dijo que los que fogonean el movimiento anti-cuarentena "ponen en juego la vida de las personas".

La funcionaria manifestó que en la provincia de Buenos Aires se registra "un crecimiento en la circulación del virus", por lo que "el primero, segundo y tercer cordón del conurbano no van a tener una apertura de la cuarentena". La funcionaria advirtió a los intendentes que quieren abrir el aislamiento que no cometan "un acto de rebeldía".

"Los intendentes de Bahía Blanca, Olavarría, Campana, Vicente López y Tandil hicieron ayer un planteo de abrir si o sí. La provincia tiene determinaciones que responden al decreto nacional. Hay cosas, como la actividad deportiva, que no se pueden hacer. En el interior están habilitadas las cuestiones recreativas como las caminatas", graficó García en declaraciones a El Destape Radio.



Analizó que Tandil "es uno de los municipios que más actividades comerciales e industriales habilitadas tiene", por lo que el hecho "de que un intendente diga que va a abrir le den o no la habilitación es un acto de rebeldía".



"Él va a tener que poner la firma en los decretos municipales que habiliten esas actividades. Esperemos que no sea tan flexible la cosa que pase lo que ocurrió en Olavarría o en Necochea, donde tenemos 460 personas asiladas producto de la celebración de un 'baby shower'", señaló la funcionaria.

García reconoció que se estudia la posibilidad de autorizar la venta de indumentaria "pero sólo en comercios de proximidad, y con modalidad de no ingreso al local y no probarse la ropa", y añadió que "en cuanto a las demás actividades, en el conurbano no va a haber aperturas". En ese sentido, explicó que a pesar de que el interior bonaerense se registran pocos casos de coronavirus, la provincia está "con una mirada muy atenta" porque siguen apareciendo contagios.