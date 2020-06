Cómo sigue la cuarentena en Provincia de Buenos Aires luego del 7 de junio

La ministra de gobierno de la provincia de Buenos Aires, María Teresa García, dio a conocer los cambios que habrá en distintos sectores una vez que se termine esta nueva etapa de la cuarentena el 7 de junio. En diálogo con El Destape Radio, la funcionaria afirmó que "primer, segundo y tercer cordón no van a tener más apertura" y que “es distinta la situación en el interior, donde tenemos más actividades abiertas".

García admitió que Alberto Fernández hará hoy los anuncios sobre cómo seguirá el aislamiento y dijo que las decisiones se tomaron trabajando en conjunto con Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta.

Sobre la situación de la Provincia, la ministra dijo que "estamos con una mirada muy atenta en el interior de la provincia porque hubo casos en varios lugares" y que están muy atentos con el transporte a Ciudad de Buenos Aires: "El transporte en el conurbano va a seguir exclusivo para los trabajadores esenciales". "Sabemos cómo circula el virus y tenemos conocimiento de la ocupación de camas en Capital", explicó y consideró que "no se pueden tomar decisiones en Capital y distintas en Provincia", pero que"cuanto menos contacto tengamos entre zonas afectadas, mejor".

"No hay disputas ni peleas con Larreta pero sí cada provincia pone sus límites", contó García y afirmó: "Hay algunos intendentes como Olavarría, Tandil, Bahía Blanca, que hacen un planteo de abrir si o si". "En Olavarría el intendente insiste en la apertura y ayer aparecieron casos", admitió la funcionaria y evidenció que "en Necochea hicieron un evento social y terminamos con más de 400 personas aisladas, necesitamos responsabilidad de todos".

"Si un intendente dice que va a abrir le den o no autorización es un acto de rebeldía. Él tendrá que ponerle la firma y esperemos que no pase nada", consideró García y dijo que "hay que ser muy prudentes y celebrar que el interior no tenga coronavirus, pero tiene que haber responsabilidad de los intendentes".

En este sentido, la ministra afirmó que estamos iniciando la etapa más dura de la cuarentena y se refirió a las personas que se manifiestan en contra de la misma. "La militancia anti cuarentena tiene personeros: los dirigentes políticos de la oposición que no tienen responsabilidad de gobierno", expresó y agregó: "Dicen infectadura o la cuarentena más larga del mundo con una liviandad que ponen en riesgo la vida de las personas". "Hay que explicarle a la sociedad que países como Brasil o Chile hoy tienen miles de muertos y destruida la actividad económica", dijo y admitió: "Los países que decidieron por la economía hoy tienen miles de muertos".