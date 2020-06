El Gobierno argentino, con cautela ante la idea de traer enfermos de coronavirus de Chile

Con cautela y tomada como una propuesta aislada, el Gobierno argentino respondió a la idea de un legislador oficialista de Chile sobre el traslado de pacientes de coronavirus de ese país a provincias como Mendoza o Buenos Aires por el colapso del sistema sanitario.

Se trata del legislador piñerista Andrés Celis Montt, quien reveló ayer en una entrevista radial que quiere proponer llevar contagiados de Covid-19 a zonas limítrofes. Chile ya tiene 184 mil casos y 3.383 muertes.

Desde el gobierno argentino afirmaron a El Destape: "Se trata de la propuesta de un diputado. Uno solo. Lo tomamos así. No hay una propuesta formal ni un pedido oficial del gobierno chileno".

Fuentes de la Casa Rosada en off manifestaron a este portal: "No podemos decir qué decisión tomaríamos porque nadie nos preguntó ni nos avisó nada. Es el textual, el pedido, de un diputado, no de todo Chile". Y comparó: "Es como si, no sé, Carlos Heller dijera algo acá sobre Chile y fuera la opinión o reclamo de toda la Argentina o el presidente argentino", agregó.

El legislador chileno aseguró ayer que la idea fue presentada por el presidente de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, el doctor Tomás Regueira, y él la tomó para darle impulso, según aseguró en la entrevista con el medio mendocino MDZ Radio.

Celis Montt sostiene que en vez de trasladar a pacientes de coronavirus de Santiago de Chile a Magallanes (está a cuatro horas de distancia) o a Concepción se podrían "usar recintos hospitalarios de provincias cercanas de Argentina". Afirmó el diputado: "Aprovechando que están en cuarentena total y que no están tan saturados en camas críticas, ventiladores, personal, se podría hacer un convenio por el traslado a Mendoza y Buenos Aires".

Si hubiese un pedido desde Chile también podría haber pedidos de otros países limítrofes que están en crisis por el coronavirus como Brasil o Bolivia. Desde el gobierno asienten pero prefieren no opinar sobre un tema diplomático que aún no es tal.

Por su parte, desde el gobierno de la Ciudad de Buenos le tiraron la pelota a Nación. "No nos corresponde aún tomar decisiones, ni aceptarlas ni negarlas, porque primero será una decisión del Gobierno Nacional si la propuesta prosperara", afirmaron a El Destape voceros del Ministerio de Salud de ese distrito.