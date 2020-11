Tras haberse conocido que las vacunas Sputnik V y Pfizer fueron las primeras en dar a conocer que la efectividad de las dosis contra el coronavirus era del 90% o más, las expectativas por tener una cura a semanas generaron una reactivación en el sector turístico muy importante.

“Las expectativas de la vacuna subieron un 3500 % las consultas hoteleras y un 500% las consultas para viajar en avión”, confirmó el ministro de Salud provincial, Daniel Gollan, durante la conferencia de prensa en casa de Gobierno donde se evalúa la situación epidemiológica bonaerense. “La gente tiene una expectativa enorme en la vacuna”, destacó.

Al respecto, el titular de la Cámara Argentina de Turismo, Aldo Elías, explicó se realizaron gran cantidad de consultas en “la costa atlántica”, pero advirtió que “los requisitos para vacacionar en la costa ya definieron hace 15 días ya, el resto de las provincias no lo hizo, entonces los pedidos son pocos pero por estas faltas de definiciones”.

En cuanto a las reservas hoteleras fue más cauto: “Venimos expectantes. Más allá del tema de la vacuna, que no dejan de ser promesas, porque no hay una fecha concreta, hay muchos inconvenientes con los requisitos de cada una de las provincias; al no terminar de definirse algunas cuestiones respecto de la movilidad eso no facilita al turismo”.

A pesar de ello explicó que “a partir del 1 de diciembre esperamos mayores definiciones y que haya más cantidad de reservas”. Respecto de la temporada de verano, Elías explicó que “esperamos que sea una temporada moderada, es decir que las empresas del sector turístico van a trabajar al 25% o 30%”.

Vacunas a semanas

Por otro parte, el titular de la cartera sanitaria explicó que “hay muchas vacunas, las rusas por ejemplo son 4 las que se están desarrollando, está Pfizer, la astrazeneca, hablamos de vacunas en general”. Al respecto se refirió a la seguridad de las mismas: “Cuando una vacuna se aprueba en pandemia primero es segura y eficaz, y lo que se demuestra después es por cuánto tiempo van a generar anticuerpos”.

Amén de ello, Gollán explicó: “En términos de la pandemia no nos interesa cuánto tiempo generan anticuerpos, sino que ahora nos interesa cortar las líneas de contagio, y la vacuna es una herramienta para llegar al invierno con muchísimos menos contagios”. En ese sentido recordó que “la pandemia pone en jaque el sistema sanitario, la economía y lo cultural, pero con una vacuna lo transformas en algo mucho más manejable que no te altere tanto la vida”.