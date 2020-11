Con 10 semanas de un sostenido y marcado descenso de casos de coronaravirus y con la nueva faceta del Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (DISPO) la provincia de Buenos Aires continuará habilitando nuevas actividades. De esta manera, a partir del martes 17 de noviembre los partidos de fútbol 5 estarán permitidos nuevamente.

“Venía diciendo en las conferencias de prensa de los martes que ‘fulbito no’, bueno a partir del próximo martes ‘fulbito sí’”, dijo algo más relajado al Jefe de Gabinete, Carlos Bianco en el análisis de la situación epidemiológica bonaerense y el anuncio de nuevas aperturas. A pesar de ello siguió bregando por tomar cuidados: "No podemos relajarnos estando tan cerca de una vacuna".

De esta forma, las actividades deportivas de hasta 10 personas al aire libre o con ventilación natural podrán volver a realizarse. “Las canchas de fútbol entre cuatro paredes sin ventilación no van a estar permitidas”, agregó Bianco y remarcó que “hay muchas canchitas de esas características en el conurbano y por ahora no van a poder funcionar”. No habrá “tercer tiempo” y lo ideal es que, una vez finalizada la actividad, las personas se retiren en sus vehículos particulares.



Los gimnasios también funcionarán a puertas cerradas. Cada actividad tendrá sus protocolos correspondientes y la ventilación natural será un requisito obligatorio.

El personal auxiliar, que hasta el momento sólo podía trabajar en un solo domicilio podrá hacer lo en más de un hogar. El transporte seguirá estando a cargo del empleador o empleadora.

Las buenas noticias también llegarán al sector gastronómico. Los bares y restaurantes funcionarán en espacios al aire libre y dentro de los mismos. Con ventilación natural y al aire libre podrán hacerlo con hasta un 50%, en cambio en espacios cerrados será con el 30%. En tanto, las obras de construcción volverán a funcionar al 100 por ciento.