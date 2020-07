Diputado de Cambiemos explicó por qué apareció sin pantalones en una entrevista

El diputado nacional por Cambiemos Pablo Torello apareció sin pantalones en una entrevista con el medio Bragado TV donde dialogó sobre la causa Vicentín, la economía postpandemia y los cuidados frente al coronavirus.

Tras el blooper, el diputado comentó al diario La Nación comentó por qué fue el error: creyó que el plano de la cámara durante la entrevista sería más corto y no mostraría la parte baja de su cintura.

"La cámara que me tomaba mostró un plano muy amplio, pero fue algo muy breve. No es nada que no se vea en la playa", dijo el diputado, quien explicó que tuvo que hacer la entrevista con su teléfono celular ya que la pareja se encontraba haciendo una llamada por Zoom.

En su cuenta personal de Twttier compartió un meme de los Simpson que se burlaba de la situación y escribió: "Cosas que pasan cuando uno está en casa. Es bueno en medio de tanta angustia poder sonreír con un blooper. Cuídense todos".

El legislador exigió que el Congreso sesione de forma presencial y manifestó que los diputados deben estar expuestos como lo hace un médico. "Es complicado tratar así ciertos temas importantes como el Presupuesto", afirmó.