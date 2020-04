Cecilia Todesca advirtió que "vamos a tener más desempleo y peor distribución del ingreso”

La vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, advirtió que la crisis económica y sanitaria que hoy vive Argentina tendrá como consecuencias un mayor "desempleo y una peor distribución del ingreso".

"Tenemos que cuidar el empleo en Argentina, porque ya veníamos de una crisis muy grande en el empleo. Estamos trabajando en todas las herramientas posibles. Al inicio, las empresas consideradas como actividad esencial no podían ingresar al ATP, pero eso luego se modificó. Por ejemplo, una estación de servicio sigue abierta, pero la gente no carga nafta", aseguró, en diálogo con El Destape Radio.

En ese sentido, Todesca remarcó: “Estas crisis amplían las desigualdades. Un puesto de trabajo que se pierde es muy difícil de recuperar. Se puede generar nuevo empleo, pero eso no quiere decir que las mismas persona que quedaron desempleadas vuelvan a conseguir empleo. El objetivo de la CGT y la UIA es cuidar el empleo. A veces, se sacrifica una parte de salario, en pos de cuidar los puestos de trabajo”.

Asimismo, la economista remarcó que muchos empleadores que se adhirieron al programa de Asistencia de Emergencia para el Trabajo aún no declararon los números de CBU de sus empleados: “El dinero del programa ATP llega directo a las cuentas de los trabajadores. Para que eso funcione bien, nosotros tenemos que tener las cuentas bancarias de cada uno de los trabajadores. Le pedimos a cada uno de los empresarios que se anotaron que completen los datos de las cuentas bancarias de los trabajadores para que podamos hacer las transferencias”.

Sobre la aceptación de empresas para este programa, Todesca dijo: "Hay una gran cantidad de empresas que han tenido una caída de facturación nominal. La facturación cero es un buen punto de partida, porque tenemos muchas empresas en esa condición. Es posible que haya empresas que facturen pero no cobren. No tenemos manera de corroborar los cobros de cada empresa, así que no es una variable que tengamos en consideración”.