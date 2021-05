En medio de la segunda ola de coronavirus, Elisa Carrió reveló que fue convocada a vacunarse pero la rechazó porque no quería recibir la Sputnik V. “Es una buena vacuna, lo que yo rechazo es la dictadura de Vladimir Putin. Si llega una AstraZeneca me la pongo”, sostuvo en una entrevista.

Fiel a su estilo, la exdiputada y fundadora de la Coalición Cívica justificó su accionar en la señal de noticias TN: “Ayer o anteayer, porque no sé en qué día vivo, me tocó el turno con la Sputnik V y lo rechacé en un acto de protesta contra la dictadura (sic) de Putin. Esto es coherente con mi posición personal de siempre. Como tengo 64 años y tantas enfermedades, espero que la próxima vacuna sea proveniente de un país democrático y ahí ya me voy a vacunar”. Cabe resaltar que una persona no sabe qué vacuna va a recibir hasta el mismo instante que se vacune, por lo que Carrió no podía saber qué inyección iba a recibir.

Cabe recordar que en diciembre del año pasado, Carrió presentó una denuncia contra el presidente Alberto Fernández, el exministro de Salud, Ginés González García, y la actual titular de la cartera sanitaria, Carla Vizzotti, por la compra de vacunas Sputnik.

En ese tiempo, ella y sus seguidores hablaban de envenenamiento y sostuvieron que los funcionarios nacionales "atentaron contra la salud pública”, defraudaron al Estado e incumplieron sus deberes de funcionario público en las “gestiones, contratación y firma de contratos con el gobierno de Rusia para la reserva, adquisición y comercialización de la Sputnik V.

La vacunación de Macri en Estados Unidos

Respecto a las personas que se van a vacunar al exterior, Carrió afirmó que quienes pueden hacerlo, lo hagan. “Yo pensé que para marzo 2021 iba a estar todo el mundo vacunado. Incluso a lo mejor, dados mis problemas cardíacos, yo viajaba para ponerme una vacuna totalmente segura. Pero si en Argentina no está vacunada la gente mayor de 60 años, yo tengo que ser la última y punto”, expresó.

“Yo no sabía que Macri se había vacunado. No miro la televisión. Yo miro novelas de amor alemanas que empiezan bien y terminan bien. ¿Para qué me voy a amargar? Lo que yo sostengo es que los líderes enseñan con el ejemplo. Si fui una líder de convicciones y de principios no me puedo ir a vacunar a Miami. Me parece muy bien que la gente que pueda hacerlo lo haga, pero yo soy argentina y quiero ejercer un liderazgo”, indicó Carrió.

Por otra parte, la exdiputada contó que sus hijos tuvieron coronavirus: “Yo conviví con ellos y en ningún momento se me ocurrió aplicarme una vacuna para preservarme. Aun sabiendo que si a mí me toca el COVID-19 me parece que no cuento el cuento porque tengo problemas por ser fumadora y no tengo buena oxigenación”. Además, contó que perdió varios amigos y familiares a causa de esta enfermedad: “La muerte por COVID-19 es terrible: la persona entra casi sana o con algunos síntomas y te entregan las cenizas".